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Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших - РИА Новости, 27.06.2024
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04:28 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955743423.html
Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших
Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших - РИА Новости, 27.06.2024
Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших
Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, где прятались мирные жители после удара ВСУ, рассказал РИА Новости о характерных ранениях пострадавших при... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:28
2024-06-27T04:28
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, где прятались мирные жители после удара ВСУ, рассказал РИА Новости о характерных ранениях пострадавших при применении ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. "Никогда не видел такого типа осколочных ранений – они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет", - сказал собеседник агентства, представившийся как Александр. Хозяин кафе, по первому образованию - военный врач, предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых. "Если сильное кровотечение, первое что надо делать – сортировка, то есть определить кого в первую очередь нужно эвакуировать, чтобы снизить потери, иммобилизация кровотечения и эвакуация", - отметил Александр. Собеседник агентства выразил уверенность, что ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, так как в то время дня летом на пляже максимально людно. "Я уверен, что удар был сделан осознанно по мирному населению, потому что он производился именно в то время дня, когда на пляж приходит больше всего отдыхающих", - пояснил он. Почему кровотечения не было В свою очередь военных хирург, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Владимир Хорошев объяснил РИА Новости, почему раны, полученные при ударе "кассетными" осколками под Севастополем, не кровоточили. "Я прошел Афганскую войну, был два года на войне хирургом. И скажу вам так, что и такие случаи у нас там были, ничего тут необычного нет. Это обусловлено тем, что не повреждены более-менее крупные артериальные и венозные сосуды. А когда (осколок - ред.) попадает в мышечную массу, в частности, на ноге, в нижнюю конечность, то быстро замкнулись, как результат повреждения, мышечные ткани, мышцы. И далеко не всегда кровотечение наружное может быть", - сказал врач. По словам специалиста, полученная гематома может формироваться внутри поврежденной мышечной ткани, но при этом наружное кровотечение может полностью отсутствовать. Таким образом, отметил военный врач, существует ряд возможных повреждений, когда кровотечения могут сразу не определяться, а быть обнаружены только последствием хирургического вмешательства. "То есть он (пациент с ранениями в брюшной полости - ред.) в любом случае идет на лапаротомию, то есть открывает брюшную полость, и тогда обнаруживаются либо сгустки крови, либо скопление небольшого количества крови. Все дело в том, насколько "удачно" угодил этот осколок, не повредив артериальных или венозных сосудов. Вот и всё. Тут ничего необычного нет", - добавил Хорошев. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955731720.html
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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия
Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших

Очевидец обстрела на пляже Учкуевка рассказал о характерных ранах пострадавших

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, где прятались мирные жители после удара ВСУ, рассказал РИА Новости о характерных ранениях пострадавших при применении ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
"Никогда не видел такого типа осколочных ранений – они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет", - сказал собеседник агентства, представившийся как Александр.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Хозяин кафе, по первому образованию - военный врач, предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых.
"Если сильное кровотечение, первое что надо делать – сортировка, то есть определить кого в первую очередь нужно эвакуировать, чтобы снизить потери, иммобилизация кровотечения и эвакуация", - отметил Александр.
Собеседник агентства выразил уверенность, что ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, так как в то время дня летом на пляже максимально людно.
"Я уверен, что удар был сделан осознанно по мирному населению, потому что он производился именно в то время дня, когда на пляж приходит больше всего отдыхающих", - пояснил он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Почему кровотечения не было

В свою очередь военных хирург, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Владимир Хорошев объяснил РИА Новости, почему раны, полученные при ударе "кассетными" осколками под Севастополем, не кровоточили.
"Я прошел Афганскую войну, был два года на войне хирургом. И скажу вам так, что и такие случаи у нас там были, ничего тут необычного нет. Это обусловлено тем, что не повреждены более-менее крупные артериальные и венозные сосуды. А когда (осколок - ред.) попадает в мышечную массу, в частности, на ноге, в нижнюю конечность, то быстро замкнулись, как результат повреждения, мышечные ткани, мышцы. И далеко не всегда кровотечение наружное может быть", - сказал врач.
По словам специалиста, полученная гематома может формироваться внутри поврежденной мышечной ткани, но при этом наружное кровотечение может полностью отсутствовать.
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Таким образом, отметил военный врач, существует ряд возможных повреждений, когда кровотечения могут сразу не определяться, а быть обнаружены только последствием хирургического вмешательства.
"То есть он (пациент с ранениями в брюшной полости - ред.) в любом случае идет на лапаротомию, то есть открывает брюшную полость, и тогда обнаруживаются либо сгустки крови, либо скопление небольшого количества крови. Все дело в том, насколько "удачно" угодил этот осколок, не повредив артериальных или венозных сосудов. Вот и всё. Тут ничего необычного нет", - добавил Хорошев.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссия
 
 
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