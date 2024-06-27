https://ria.ru/20240627/obyski-1955945958.html

У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски

У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски - РИА Новости, 27.06.2024

У экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко проходят обыски

Обыски проходят у экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, работают представители антикоррупционного бюро, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:43

2024-06-27T19:43

2024-06-27T20:47

кирилл тимошенко

в мире

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

киев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Обыски проходят у экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, работают представители антикоррупционного бюро, сообщает издание "Украинская правда"."Двадцать седьмого июня к бывшему заместителю главы офиса (Владимира Зеленского) Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела с утечкой из НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины)", - сообщает корреспондент издания с места событий, ту же информацию изданию подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.Отмечается, что сам Тимошенко находится в машине, вокруг которой работают детективы бюро.Некоторые местные СМИ сообщили о задержании Тимошенко в Киеве, также пишут, что причиной обысков стала программа "Большое строительство", которую он ранее курировал. Как отмечается украинское издание "Зеркало недели", именно этот проект поглотил значительную часть средств, которые должны были быть направлены в свое время на оборону.Позже в четверг Тимошенко опроверг свое задержание, но подтвердил обыски. "Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично мне претензий нет". - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923916831.html

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кирилл тимошенко, в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), киев