https://ria.ru/20240627/obysk-1955967336.html

СМИ: у экс-координатора программы Зеленского провели обыск

СМИ: у экс-координатора программы Зеленского провели обыск - РИА Новости, 27.06.2024

СМИ: у экс-координатора программы Зеленского провели обыск

Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в четверг обыск у бывшего координатора программы Владимира Зеленского "Большое... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:12

2024-06-27T23:12

2024-06-27T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валентин резниченко

владимир зеленский

кирилл тимошенко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели в четверг обыск у бывшего координатора программы Владимира Зеленского "Большое строительство" Юрия Голика, сообщает украинское издание Bihus.Info. Ранее в четверг издание "Украинская правда" сообщило, что обыски провели у экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. По данным СМИ, причиной обысков стала программа "Большое строительство", которую он ранее курировал, именно этот проект, как пишут СМИ, поглотил значительную часть средств, которые должны были быть направлены в свое время на оборону. "НАБУ пришло с обыском к нашему фигуранту - идеологу "Большого строительства" Юрию Голику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что нет точных сведений, какое именно дело стало причиной следственных мероприятий. В издании напомнили, что Голик являлся консультантом упомянутой президентской программы, а также экс-советником руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. В ноябре 2022 года журналисты-расследователи выяснили, что совладелица компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получала миллиарды на ремонт дорог в рамках "Большого строительства", является девушкой Резниченко. По данным издания "Зеркало недели", на Резниченко и его партнера Голика открыто уголовное дело по факту исчезновения полтора миллиарда гривен (более 37 миллионов долларов) во время строительства в рамках данной программы. Украинские СМИ 13 июня со ссылкой на источники в госпогранслужбе сообщали, что Голик выехал из Украины со справкой об инвалидности.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

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в мире, украина, валентин резниченко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)