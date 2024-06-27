https://ria.ru/20240627/obstrel-1955965657.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов региона, пострадавших нет. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:55

2024-06-27T22:55

2024-06-27T23:12

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов региона, пострадавших нет."Под очередную атаку дронов попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Пострадавших нет. ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа. В результате взрыва дом и несколько хозпостроек полностью сгорели. В доме никто не проживал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается, что в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома - повреждены ворота гаража и входная группа, в соседнем владении выбито окно.Ранее в четверг Гладков сообщал, что три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков