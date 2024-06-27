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Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов региона, пострадавших нет. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:55
2024-06-27T22:55
2024-06-27T23:12
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов региона, пострадавших нет."Под очередную атаку дронов попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Пострадавших нет. ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа. В результате взрыва дом и несколько хозпостроек полностью сгорели. В доме никто не проживал", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается, что в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома - повреждены ворота гаража и входная группа, в соседнем владении выбито окно.Ранее в четверг Гладков сообщал, что три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгородская область
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Гладков: дроны ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области