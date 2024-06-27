https://ria.ru/20240627/obstrel-1955952853.html

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.06.2024

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия

Водитель сельхозпредприятия ранен при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, на бронеавтомобиле пострадавшего доставили в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:38

2024-06-27T20:38

2024-06-27T21:20

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Водитель сельхозпредприятия ранен при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, на бронеавтомобиле пострадавшего доставили в районную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу", - написал губернатор в Telegram -канале. Гладков уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. В результате взрыва транспортное средство полностью сгорело. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, происшествия