https://ria.ru/20240627/obstrel-1955951339.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 19.45 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:26
2024-06-27T20:26
2024-06-27T20:26
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 19.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил факт сброса и заявил о повреждениях гражданской инфраструктуры. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ повреждён объект гражданской инфраструктуры в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку