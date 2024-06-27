https://ria.ru/20240627/obstrel-1955951339.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 19.45 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:26

2024-06-27T20:26

2024-06-27T20:26

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 19.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил факт сброса и заявил о повреждениях гражданской инфраструктуры. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ повреждён объект гражданской инфраструктуры в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия