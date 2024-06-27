https://ria.ru/20240627/obstrel-1955895127.html

При атаке дрона-камикадзе на Белгородскую область пострадал мужчина

При атаке дрона-камикадзе на Белгородскую область пострадал мужчина - РИА Новости, 27.06.2024

При атаке дрона-камикадзе на Белгородскую область пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе в городе Грайворон Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:26

2024-06-27T16:26

2024-06-27T16:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе в городе Грайворон Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали два населенных пункта. Город Грайворон атакован двумя БПЛА. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения его доставят в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в Telegram-канале. Гладков добавил, что при детонации другого дрона в магазине выбило окна. Также в селе Березовка Борисовского района после атаки дрона повреждена кровля одного частного дома. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины