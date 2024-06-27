https://ria.ru/20240627/oborudovanie-1955904737.html

Финские пограничники получат оборудование для выявления радиосигналов

Финские пограничники получат оборудование для выявления радиосигналов - РИА Новости, 27.06.2024

Финские пограничники получат оборудование для выявления радиосигналов

Финские пограничники получат оборудование для обнаружения радиосигналов, сообщает в четверг МВД страны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:21

2024-06-27T17:21

2024-06-27T17:22

финляндия

мвд финляндии

радиосигналы

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финские пограничники получат оборудование для обнаружения радиосигналов, сообщает в четверг МВД страны. По данным ведомства, правительство Финляндии подготовило поправку к закону о пограничной службе, чтобы расширить возможности пограничников в использовании технологий. Ожидается, что она вступит в силу 5 июля. "В будущем пограничная служба сможет осуществлять техническое наблюдение и наблюдение на основе радиотехнологий вблизи государственной границы, в морской акватории, на побережье, в воздушном пространстве, в пунктах пересечения границы и в непосредственной близости от них, а также в районах, находящихся под контролем пограничной службы и в непосредственной близости от них", — говорится на сайте ведомства. Как уточняет МВД, наблюдение на основе радиотехнологий будет включать обнаружение, определение местоположения, распознавание и контроль радиочастотных электромагнитных волн. Использование таких технологий необходимо для улучшения обеспечения безопасности границ.

https://ria.ru/20240626/stubb-1955542840.html

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

финляндия, мвд финляндии, радиосигналы