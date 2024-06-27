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В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов - РИА Новости, 27.06.2024
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10:59 27.06.2024 (обновлено: 12:48 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/nayrobi-1955797336.html
В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов
В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов - РИА Новости, 27.06.2024
В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов
В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:59
2024-06-27T12:48
в мире
кения
найроби (город)
протесты в кении
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital. &quot;Межведомственная команда по безопасности из различных отрядов полиции была развернута в разных частях Найроби в ожидании протестов, возглавляемых молодежью, которые должны пройти в четверг. &lt;...&gt; Элитные команды по безопасности оцепили все дороги, ведущие к зданию парламента. &lt;...&gt; Тяжеловооруженные офицеры также были размещены около здания парламента&quot;, — говорится в публикации.Приближаться к зданию запрещено, подъезды к нему забаррикадировали военной техникой, отмечает издание. Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее протесты продолжались, и в итоге президент Уильям Руто заявил, что не будет подписывать спорный проект бюджета.Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Погибли не менее 13 человек, еще 50 человек пострадали.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов

Полиция в ожидании новых протестов в Найроби оцепила все дороги к парламенту

© AFP 2024 / LUIS TATOСотрудник кенийской полиции и бронемашина на улице Найроби
Сотрудник кенийской полиции и бронемашина на улице Найроби - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AFP 2024 / LUIS TATO
Сотрудник кенийской полиции и бронемашина на улице Найроби
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital.
«

"Межведомственная команда по безопасности из различных отрядов полиции была развернута в разных частях Найроби в ожидании протестов, возглавляемых молодежью, которые должны пройти в четверг. <...> Элитные команды по безопасности оцепили все дороги, ведущие к зданию парламента. <...> Тяжеловооруженные офицеры также были размещены около здания парламента", — говорится в публикации.

Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
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Приближаться к зданию запрещено, подъезды к нему забаррикадировали военной техникой, отмечает издание.
Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее протесты продолжались, и в итоге президент Уильям Руто заявил, что не будет подписывать спорный проект бюджета.
Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Погибли не менее 13 человек, еще 50 человек пострадали.
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