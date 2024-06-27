https://ria.ru/20240627/nayrobi-1955797336.html

В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов

В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов - РИА Новости, 27.06.2024

В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов

В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:59

2024-06-27T10:59

2024-06-27T12:48

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital. "Межведомственная команда по безопасности из различных отрядов полиции была развернута в разных частях Найроби в ожидании протестов, возглавляемых молодежью, которые должны пройти в четверг. <...> Элитные команды по безопасности оцепили все дороги, ведущие к зданию парламента. <...> Тяжеловооруженные офицеры также были размещены около здания парламента", — говорится в публикации.Приближаться к зданию запрещено, подъезды к нему забаррикадировали военной техникой, отмечает издание. Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее протесты продолжались, и в итоге президент Уильям Руто заявил, что не будет подписывать спорный проект бюджета.Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Погибли не менее 13 человек, еще 50 человек пострадали.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

https://ria.ru/20240625/keniya-1955444057.html

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