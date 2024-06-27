В Найроби развернули отряды полиции в ожидании новых протестов
Полиция в ожидании новых протестов в Найроби оцепила все дороги к парламенту
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В столице Кении Найроби усилили полицию в ожидании новых протестов, пишет издание Citizen Digital.
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"Межведомственная команда по безопасности из различных отрядов полиции была развернута в разных частях Найроби в ожидании протестов, возглавляемых молодежью, которые должны пройти в четверг. <...> Элитные команды по безопасности оцепили все дороги, ведущие к зданию парламента. <...> Тяжеловооруженные офицеры также были размещены около здания парламента", — говорится в публикации.
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Приближаться к зданию запрещено, подъезды к нему забаррикадировали военной техникой, отмечает издание.
Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее протесты продолжались, и в итоге президент Уильям Руто заявил, что не будет подписывать спорный проект бюджета.
Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Погибли не менее 13 человек, еще 50 человек пострадали.
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