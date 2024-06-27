https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html

Бурный покой. Ученые узнали, что происходит с насекомыми в "спячке"

Бурный покой. Ученые узнали, что происходит с насекомыми в "спячке" - РИА Новости, 27.06.2024

Бурный покой. Ученые узнали, что происходит с насекомыми в "спячке"

Биологи СГУ в составе научного коллектива выяснили, какие процессы происходят в организме насекомых во время "спячки". По словам авторов, новые данные о... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

наука

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

биология

насекомые

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Биологи СГУ в составе научного коллектива выяснили, какие процессы происходят в организме насекомых во время "спячки". По словам авторов, новые данные о метаболизме могут помочь не только в борьбе с вредителями, но и в освоении человечеством северных и пустынных территорий. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.Своеобразный "сон" насекомых, позволяющий им переживать неблагоприятные условия среды, называется диапаузой, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). В этот период двигательная активность членистоногих полностью прекращается.Ранее биологи считали, что диапауза подразумевает замедление всех процессов до возможного минимума, однако коллектив ученых СГУ совместно с коллегами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова опровергли существующую теорию.Изучая куколку "спящей" орехотворки (Aulacidea hieracii), ученые обнаружили, что в ее организме происходят бурные биохимические процессы: множество молекулярных преобразований и синтез новых соединений.Специалисты выяснили, что особым изменениям в период диапаузы подвергаются каротиноиды — природные органические пигменты желтого, оранжевого или красного цвета, синтезируемые бактериями, водорослями, грибами, кораллами и высшими растениями и получаемые животными из пищи. Они, например, выполняют функцию антиоксидантов и являются предшественниками витамина А, который благоприятно влияет на зрение."Надо отметить, что к этим открытиям мы шли довольно долго — больше пяти лет. За эти годы у нас сформировалось научное понимание происходящих молекулярных процессов и накопился большой опыт работы с живыми насекомыми. Мы также разработали протоколы исследований, которые могут пригодиться ученым из других областей науки", — рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин.Он добавил, что понимание факторов, приводящих к тому, что некоторые насекомые "не просыпаются" после диапаузы, может стать ключом к разработке методов борьбы с вредителями.Кроме того, приготовленная из насекомых еда обладает высокой энергетической ценностью и по содержанию протеина обгоняет говядину и свинину. По словам ученого, результаты, полученные в ходе анализа процессов активации и синтеза молекул белков, липидов и каротиноидов в организме членистоногих, могут помочь в создании калорийных продуктов питания на основе насекомых в крайне экстремальных условиях окружающей среды.Изучение членистоногих в диапаузе производилось безвредным для них методом — спектроскопией комбинационного рассеяния, позволяющим получать информацию о структурных особенностях соединений благодаря взаимодействию образца с лазерным излучением, пояснили специалисты.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030", участником которой является Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

https://ria.ru/20240619/nauka-1953756150.html

https://ria.ru/20231218/polifenoly-1916087668.html

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , биология, насекомые, исследование, саратов