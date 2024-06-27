https://ria.ru/20240627/nato-1955933686.html

НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США

НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США - РИА Новости, 27.06.2024

НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США

НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:50

2024-06-27T18:50

2024-06-27T18:57

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит."НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", - сказала Смит в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post.Дипломат также обратила внимание на то, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению Вашингтона, является свидетельством изоляции России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато