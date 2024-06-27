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НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 27.06.2024 (обновлено: 18:57 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/nato-1955933686.html
НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США
НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США - РИА Новости, 27.06.2024
НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США
НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:50
2024-06-27T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит."НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", - сказала Смит в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post.Дипломат также обратила внимание на то, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению Вашингтона, является свидетельством изоляции России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США

Постпред США: НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, но помогает

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
"НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", - сказала Смит в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post.
Дипломат также обратила внимание на то, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению Вашингтона, является свидетельством изоляции России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТО
 
 
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