НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, заявила постпред США
Постпред США: НАТО не считает себя участником конфликта на Украине, но помогает
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. НАТО не рассматривает себя в качестве участника конфликта на Украине, но считает себя вправе оказывать ей поддержку, заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
"НАТО не является стороной данного конфликта, однако мы считаем себя вправе оказывать поддержку Украине", - сказала Смит в ходе дискуссии по украинскому конфликту, организованной на площадке газеты Washington Post.
Дипломат также обратила внимание на то, что Москва активно развивает связи с Китаем и Северной Кореей, что, по мнению Вашингтона, является свидетельством изоляции России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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