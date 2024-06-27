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"Даже Франция и Германия". В США сделали тяжелое признание о НАТО
"Даже Франция и Германия". В США сделали тяжелое признание о НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
"Даже Франция и Германия". В США сделали тяжелое признание о НАТО
НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении, поскольку иначе альянсу придется воевать с Россией, заявил отставной офицер ВС США... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:07
2024-06-27T14:07
2024-06-27T14:07
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении, поскольку иначе альянсу придется воевать с Россией, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Да и большинство стран, даже Франция и Германия — никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй", — сказал он.Сами разговоры о принятии Украины в НАТО бессмысленны, так как Киев не подходит ни по одному критерию для принятия новых членов альянса, заключил Дэвис.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая допустил, что Украина может не войти в НАТО в ближайшие 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве этой страны в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
https://ria.ru/20240626/rossiya-1955608293.html
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в мире, украина, франция, киев, олаф шольц, роб бауэр, нато, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Франция, Киев, Олаф Шольц, Роб Бауэр, НАТО, Вооруженные силы США
"Даже Франция и Германия". В США сделали тяжелое признание о НАТО
Дэвис: НАТО не примет Украину в альянс, чтобы избежать войны с Россией