Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила орденом Александра Невского народного артиста РФ Александра Михайлова, орденом Почета кинооператора Анатолия Мукасея и орденом "За заслуги в культуре и искусства" заслуженную артистку РФ Анну Дубровскую, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Государственные награды всегда находят своих героев в знаковом пространстве для нашей страны – последние недели остались до завершения этого огромного, масштабного проекта, выставки-форума "Россия". Немного грустно, но, с другой стороны, мы рады, что мы, каждый раз приходя сюда, встречаемся, и у нас есть возможность обнять вас и поблагодарить", - сказала Любимова на церемонии. Звания "Народный артист России" удостоен актер МХТ имени А.П. Чехова Сергей Беляев. Народными художниками признаны художники музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Заслуженными артистами стали артисты балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Роман Кузнецов, Игорь Охлопков, Александр Самарин, Юлия Стеблецова, Юрий Чернышков, а также актер Театра мимики и жеста Мударис Музафаров. Любимова отметила завкафедрой Театрального института имени Бориса Щукина Анну Бруссер и доцента ВГИКа имени С.А. Герасимова Рената Давлетьярова званием "Заслуженный деятель искусств РФ". Также ордена "За заслуги в культуре и искусства" удостоены режиссер-постановщик Светлана Дружинина и профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Татьяна Гальцева. Орден Почета получил профессор кафедры РАМ имени Гнесиных Юрий Розум. Министр культуры вручила благодарность президента России работникам Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Наталии Гриценко, Игорю Домнину, Сергею Зайцеву, а также артистке Театра на Таганке Полине Фокиной. "Сегодня у нас удивительное созвездие наших лауреатов… Очень важная традиция продолжается. Хочется думать, что те молодые ребята, которые сейчас учатся у вас, которые приходят в ваши кинокомпании, которые начинают служить вместе с вами общему делу, будут вспоминать вас как своих учителей, а мы в будущем будем чествовать их", - заключила Любимова.
выставка-форум "россия", ансамбль народного танца имени игоря моисеева, александр невский, ольга любимова, александр михайлов (генерал-майор), россия, мхт имени а.п. чехова, геликон-опера
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Александр Невский, Ольга Любимова, Александр Михайлов (генерал-майор), Россия, МХТ имени А.П. Чехова, Геликон-Опера
Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую
Любимова отметила госнаградами Михайлова, Дубровскую и кинооператора Мукасея
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила орденом Александра Невского народного артиста РФ Александра Михайлова, орденом Почета кинооператора Анатолия Мукасея и орденом "За заслуги в культуре и искусства" заслуженную артистку РФ Анну Дубровскую, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Государственные награды всегда находят своих героев в знаковом пространстве для нашей страны – последние недели остались до завершения этого огромного, масштабного проекта, выставки-форума "Россия". Немного грустно, но, с другой стороны, мы рады, что мы, каждый раз приходя сюда, встречаемся, и у нас есть возможность обнять вас и поблагодарить", - сказала Любимова на церемонии.
Заслуженными артистами стали артисты балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Роман Кузнецов, Игорь Охлопков, Александр Самарин, Юлия Стеблецова, Юрий Чернышков, а также актер Театра мимики и жеста Мударис Музафаров.
Министр культуры вручила благодарность президента России работникам Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Наталии Гриценко, Игорю Домнину, Сергею Зайцеву, а также артистке Театра на Таганке Полине Фокиной.
"Сегодня у нас удивительное созвездие наших лауреатов… Очень важная традиция продолжается. Хочется думать, что те молодые ребята, которые сейчас учатся у вас, которые приходят в ваши кинокомпании, которые начинают служить вместе с вами общему делу, будут вспоминать вас как своих учителей, а мы в будущем будем чествовать их", - заключила Любимова.
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