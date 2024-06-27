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Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую - РИА Новости, 27.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:32 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/nagrady-1955943820.html
Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую
Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую - РИА Новости, 27.06.2024
Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую
Министр культуры России Ольга Любимова отметила орденом Александра Невского народного артиста РФ Александра Михайлова, орденом Почета кинооператора Анатолия... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:32
2024-06-27T19:32
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ансамбль народного танца имени игоря моисеева
александр невский
ольга любимова
александр михайлов (генерал-майор)
россия
мхт имени а.п. чехова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила орденом Александра Невского народного артиста РФ Александра Михайлова, орденом Почета кинооператора Анатолия Мукасея и орденом "За заслуги в культуре и искусства" заслуженную артистку РФ Анну Дубровскую, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Государственные награды всегда находят своих героев в знаковом пространстве для нашей страны – последние недели остались до завершения этого огромного, масштабного проекта, выставки-форума "Россия". Немного грустно, но, с другой стороны, мы рады, что мы, каждый раз приходя сюда, встречаемся, и у нас есть возможность обнять вас и поблагодарить", - сказала Любимова на церемонии. Звания "Народный артист России" удостоен актер МХТ имени А.П. Чехова Сергей Беляев. Народными художниками признаны художники музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Заслуженными артистами стали артисты балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Роман Кузнецов, Игорь Охлопков, Александр Самарин, Юлия Стеблецова, Юрий Чернышков, а также актер Театра мимики и жеста Мударис Музафаров. Любимова отметила завкафедрой Театрального института имени Бориса Щукина Анну Бруссер и доцента ВГИКа имени С.А. Герасимова Рената Давлетьярова званием "Заслуженный деятель искусств РФ". Также ордена "За заслуги в культуре и искусства" удостоены режиссер-постановщик Светлана Дружинина и профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Татьяна Гальцева. Орден Почета получил профессор кафедры РАМ имени Гнесиных Юрий Розум. Министр культуры вручила благодарность президента России работникам Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Наталии Гриценко, Игорю Домнину, Сергею Зайцеву, а также артистке Театра на Таганке Полине Фокиной. "Сегодня у нас удивительное созвездие наших лауреатов… Очень важная традиция продолжается. Хочется думать, что те молодые ребята, которые сейчас учатся у вас, которые приходят в ваши кинокомпании, которые начинают служить вместе с вами общему делу, будут вспоминать вас как своих учителей, а мы в будущем будем чествовать их", - заключила Любимова.
https://ria.ru/20240517/lyubimova-1946808128.html
https://ria.ru/20240423/lyubimova-1941893639.html
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выставка-форум "россия", ансамбль народного танца имени игоря моисеева, александр невский, ольга любимова, александр михайлов (генерал-майор), россия, мхт имени а.п. чехова, геликон-опера
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Александр Невский, Ольга Любимова, Александр Михайлов (генерал-майор), Россия, МХТ имени А.П. Чехова, Геликон-Опера
Любимова отметила госнаградами артистов Михайлова и Дубровскую

Любимова отметила госнаградами Михайлова, Дубровскую и кинооператора Мукасея

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова отметила орденом Александра Невского народного артиста РФ Александра Михайлова, орденом Почета кинооператора Анатолия Мукасея и орденом "За заслуги в культуре и искусства" заслуженную артистку РФ Анну Дубровскую, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения прошла в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Как проходит выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

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В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

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В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

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В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

Выставка Россия. Гала-концерт Чтобы помнили

В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

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4 из 11
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Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

Выставка Россия. Пленарное заседание Российское виноделие: взгляд сквозь призму науки и технологий

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 11
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На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

Выставка Россия. Пресс-конференция Fight Nights

На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

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6 из 11
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На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

Выставка Россия. Открытие и стратегическая сессия социального форума Женщины Донбасса

На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

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7 из 11
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Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

Выставка Россия. Спектакль Судьба человека. Первая весна

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 11
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В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

Выставка Россия. Музыкально-поэтическая композиция Реквием. Вечная слава героям

В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 11
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Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

Выставка Россия. Музыкально-поэтическая композиция Реквием. Вечная слава героям

Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 11
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

Выставка Россия. Акция поддержки Севастополя

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 11

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 11

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 11

В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 11

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 11

На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 11

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 11

Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 11

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Государственные награды всегда находят своих героев в знаковом пространстве для нашей страны – последние недели остались до завершения этого огромного, масштабного проекта, выставки-форума "Россия". Немного грустно, но, с другой стороны, мы рады, что мы, каждый раз приходя сюда, встречаемся, и у нас есть возможность обнять вас и поблагодарить", - сказала Любимова на церемонии.
Звания "Народный артист России" удостоен актер МХТ имени А.П. Чехова Сергей Беляев. Народными художниками признаны художники музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.
Заслуженными артистами стали артисты балета Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Роман Кузнецов, Игорь Охлопков, Александр Самарин, Юлия Стеблецова, Юрий Чернышков, а также актер Театра мимики и жеста Мударис Музафаров.
Ольга Любимова
Любимова наградила 15 педагогов Академии музыки имени Гнесиных
17 мая, 22:34
Любимова отметила завкафедрой Театрального института имени Бориса Щукина Анну Бруссер и доцента ВГИКа имени С.А. Герасимова Рената Давлетьярова званием "Заслуженный деятель искусств РФ".
Также ордена "За заслуги в культуре и искусства" удостоены режиссер-постановщик Светлана Дружинина и профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Татьяна Гальцева. Орден Почета получил профессор кафедры РАМ имени Гнесиных Юрий Розум.
Министр культуры вручила благодарность президента России работникам Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Наталии Гриценко, Игорю Домнину, Сергею Зайцеву, а также артистке Театра на Таганке Полине Фокиной.
"Сегодня у нас удивительное созвездие наших лауреатов… Очень важная традиция продолжается. Хочется думать, что те молодые ребята, которые сейчас учатся у вас, которые приходят в ваши кинокомпании, которые начинают служить вместе с вами общему делу, будут вспоминать вас как своих учителей, а мы в будущем будем чествовать их", - заключила Любимова.
Ольга Любимова
Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии
23 апреля, 22:57
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Ансамбль народного танца имени Игоря МоисееваАлександр НевскийОльга ЛюбимоваАлександр Михайлов (генерал-майор)РоссияМХТ имени А.П. ЧеховаГеликон-Опера
 
 
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