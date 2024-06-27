Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов

МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Двое полицейских из Дагестана, которые, будучи в отпуске, в штатском приняли участие в ликвидации террористов в Махачкале, будут награждены государственными наградами республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. "Вы, безусловно, совершили поступок, достойный звания героического, отважного. Самое главное, что это ваша гражданская позиция… Подготовим документы на награждение вас государственными наградами Республики Дагестан и будем ходатайствовать перед федеральным руководством о награждении государственными наградами Российской Федерации", – сказал Меликов на встрече с ними. Он отметил, что эти сотрудники "взяли первый попавшийся ствол" и приняли активное участие в контртеррористической операции. "Я не побоюсь сказать, что на начальном этапе антитеррористических мероприятий ваш поступок сыграл решающую роль… Безусловно, все сотрудники заслуживают высочайших наград – кто подвергся нападению, кто не ушел с постов и те, кто собой заградили те маршруты, на которых гражданские лица находились", – сказал руководитель республики. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества 20 полицейских, включая погибших в результате воскресных терактов в Дагестане. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Двое полицейских из Дагестана, которые, будучи в отпуске, в штатском приняли участие в ликвидации террористов в Махачкале, будут награждены государственными наградами республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Вы, безусловно, совершили поступок, достойный звания героического, отважного. Самое главное, что это ваша гражданская позиция… Подготовим документы на награждение вас государственными наградами Республики Дагестан и будем ходатайствовать перед федеральным руководством о награждении государственными наградами Российской Федерации", – сказал Меликов на встрече с ними.
Он отметил, что эти сотрудники "взяли первый попавшийся ствол" и приняли активное участие в контртеррористической операции.
"Я не побоюсь сказать, что на начальном этапе антитеррористических мероприятий ваш поступок сыграл решающую роль… Безусловно, все сотрудники заслуживают высочайших наград – кто подвергся нападению, кто не ушел с постов и те, кто собой заградили те маршруты, на которых гражданские лица находились", – сказал руководитель республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества 20 полицейских, включая погибших в результате воскресных терактов в Дагестане.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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