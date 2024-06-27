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Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов - РИА Новости, 27.06.2024
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15:24 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html
Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов
Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов - РИА Новости, 27.06.2024
Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов
Двое полицейских из Дагестана, которые, будучи в отпуске, в штатском приняли участие в ликвидации террористов в Махачкале, будут награждены государственными... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:24
2024-06-27T15:24
махачкала
россия
дербент
сергей меликов
владимир путин
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Двое полицейских из Дагестана, которые, будучи в отпуске, в штатском приняли участие в ликвидации террористов в Махачкале, будут награждены государственными наградами республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. "Вы, безусловно, совершили поступок, достойный звания героического, отважного. Самое главное, что это ваша гражданская позиция… Подготовим документы на награждение вас государственными наградами Республики Дагестан и будем ходатайствовать перед федеральным руководством о награждении государственными наградами Российской Федерации", – сказал Меликов на встрече с ними. Он отметил, что эти сотрудники "взяли первый попавшийся ствол" и приняли активное участие в контртеррористической операции. "Я не побоюсь сказать, что на начальном этапе антитеррористических мероприятий ваш поступок сыграл решающую роль… Безусловно, все сотрудники заслуживают высочайших наград – кто подвергся нападению, кто не ушел с постов и те, кто собой заградили те маршруты, на которых гражданские лица находились", – сказал руководитель республики. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества 20 полицейских, включая погибших в результате воскресных терактов в Дагестане. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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махачкала
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махачкала, россия, дербент, сергей меликов, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Махачкала, Россия, Дербент, Сергей Меликов, Владимир Путин, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Двух полицейских из Дагестана наградят за участие в ликвидации террористов

Глава Дагестана Меликов: двух полицейских, ликвидировавших террористов, наградят

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Двое полицейских из Дагестана, которые, будучи в отпуске, в штатском приняли участие в ликвидации террористов в Махачкале, будут награждены государственными наградами республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Вы, безусловно, совершили поступок, достойный звания героического, отважного. Самое главное, что это ваша гражданская позиция… Подготовим документы на награждение вас государственными наградами Республики Дагестан и будем ходатайствовать перед федеральным руководством о награждении государственными наградами Российской Федерации", – сказал Меликов на встрече с ними.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
Он отметил, что эти сотрудники "взяли первый попавшийся ствол" и приняли активное участие в контртеррористической операции.
"Я не побоюсь сказать, что на начальном этапе антитеррористических мероприятий ваш поступок сыграл решающую роль… Безусловно, все сотрудники заслуживают высочайших наград – кто подвергся нападению, кто не ушел с постов и те, кто собой заградили те маршруты, на которых гражданские лица находились", – сказал руководитель республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества 20 полицейских, включая погибших в результате воскресных терактов в Дагестане.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
МахачкалаРоссияДербентСергей МеликовВладимир ПутинВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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