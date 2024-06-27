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В МЖД рассказали подробности ЧП с вагонами "Иволги" в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
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14:53 27.06.2024 (обновлено: 15:13 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/mzhd-1955866856.html
В МЖД рассказали подробности ЧП с вагонами "Иволги" в Подмосковье
В МЖД рассказали подробности ЧП с вагонами "Иволги" в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2024
В МЖД рассказали подробности ЧП с вагонами "Иволги" в Подмосковье
Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" D3 (МЦД-3) произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:53
2024-06-27T15:13
иволга (поезд)
московская область (подмосковье)
происшествия
кратово
зеленоград
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" D3 (МЦД-3) произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).Экстренные службы ранее сообщили РИА Новости, что вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 на станции Кратово в Подмосковье. Оператор поездов на D3 - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) - сообщила, что состав остановился по техпричинам. Все пассажиры покинули состав. Есть задержки на МДЦ-3 в сторону Зеленограда."Сегодня в 13.33 при отправлении с платформы Кратово Казанского направления МЖД произошёл саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга", принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД". В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиры были высажены из вагонов", - говорится в сообщении МЖД.В связи с происшествием движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме."Железнодорожники принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождения перегона для возобновления движения", - пишет МЖД.ЦППК сообщала, что ЦППК совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего. Производителем электропоездов "Иволга" является "Трансмашхолдинг".
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московская область (подмосковье)
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иволга (поезд), московская область (подмосковье), происшествия, кратово, зеленоград, центральная пригородная пассажирская компания, ржд, трансмашхолдинг
Иволга (поезд), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Кратово, Зеленоград, Центральная пригородная пассажирская компания, РЖД, Трансмашхолдинг
В МЖД рассказали подробности ЧП с вагонами "Иволги" в Подмосковье

МЖД: саморасцеп между вагонами произошел при отправлении с платформы "Кратово"

© Фото : соцсетиПоезд "Иволга" на подмосковной станции МЦД-3 "Кратово"
Поезд Иволга на подмосковной станции МЦД-3 Кратово - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Поезд "Иволга" на подмосковной станции МЦД-3 "Кратово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" D3 (МЦД-3) произошел при отправлении с платформы Кратово, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Экстренные службы ранее сообщили РИА Новости, что вагоны "Иволги" расцепились на МЦД-3 на станции Кратово в Подмосковье. Оператор поездов на D3 - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) - сообщила, что состав остановился по техпричинам. Все пассажиры покинули состав. Есть задержки на МДЦ-3 в сторону Зеленограда.
«
"Сегодня в 13.33 при отправлении с платформы Кратово Казанского направления МЖД произошёл саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга", принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД". В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиры были высажены из вагонов", - говорится в сообщении МЖД.
В связи с происшествием движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме.
"Железнодорожники принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождения перегона для возобновления движения", - пишет МЖД.
ЦППК сообщала, что ЦППК совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего. Производителем электропоездов "Иволга" является "Трансмашхолдинг".
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Иволга (поезд)Московская область (Подмосковье)ПроисшествияКратовоЗеленоградЦентральная пригородная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдинг
 
 
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