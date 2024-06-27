https://ria.ru/20240627/monolit-1955802863.html

В Колорадо обнаружили таинственный зеркальный монолит

В Колорадо обнаружили таинственный зеркальный монолит - РИА Новости, 27.06.2024

В Колорадо обнаружили таинственный зеркальный монолит

Таинственный монолит с зеркальной поверхностью, подобный тем, которые ранее появлялись в разных странах, был обнаружен вблизи населенного пункта Белвью на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:19

2024-06-27T11:19

2024-06-27T11:19

в мире

юта

колорадо

лас-вегас

стэнли кубрик

сша

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Таинственный монолит с зеркальной поверхностью, подобный тем, которые ранее появлялись в разных странах, был обнаружен вблизи населенного пункта Белвью на севере американского штата Колорадо, сообщает местный телеканал KDVR. "Люди вокруг Передового хребта и за его пределами ищут ответы после того, как таинственный монолит неизвестного происхождения появился без предупреждения на севере Колорадо", - говорится в сообщении телеканала. Лори Грейвз, владелица земли, на которой находится монолит, заявила, что не знает, откуда он появился. "У меня есть идеи на этот счет, но я почти не хочу портить тайну вокруг него. Я не буду спрашивать людей", - подчеркнула она. На прошлой неделе в департаменте полиции Лас-Вегаса сообщили, что загадочный столб серебристого цвета, похожий на монолит, был обнаружен в горах штата Невада в США. В марте телеканал Sky News сообщил, что последний подобный монолит, похожий на столб из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", нашли на холме в Уэльсе спустя четыре года после ряда сообщений о похожих загадочных объектах по всему миру. В 2020 году сотрудники департамента общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, конструкция была установлена незаконно и была удалена неизвестной стороной. Американская арт-группа The Most Famous Artist впоследствии заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне Юты. В конце ноября 2020 года стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. Затем стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы. Загадочные объекты также появлялись в Великобритании на острове Уайт, в нидерландской провинции Фрисландия и на пляже в Испании.

https://ria.ru/20240618/monolit-1953719347.html

https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html

https://ria.ru/20201203/monolit-1587415006.html

юта

колорадо

лас-вегас

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юта, колорадо, лас-вегас, стэнли кубрик, сша