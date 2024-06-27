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В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну - РИА Новости, 27.06.2024
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15:16 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955874571.html
В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну
В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну - РИА Новости, 27.06.2024
В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну
Молдавия должна следовать своим путем развития, а не отдавать собственный суверенитет Брюсселю в обмен на призрачное обещание стать частью Евросоюза, считает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:16
2024-06-27T15:16
в мире
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия должна следовать своим путем развития, а не отдавать собственный суверенитет Брюсселю в обмен на призрачное обещание стать частью Евросоюза, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. "Молдавия не должна стать очередной страной, которую поглотит, разжует и выплюнет Евросоюз. Мы не отдадим свой суверенитет — ни в обмен на стеклянные бусины членства в ЕС, ни на что-либо другое. У нас свой путь, который не предполагает отказ от собственных ценностей и традиций", - заявил Лунгу в эфире телеканала Canal 5. Он отметил, что у Молдавии уже были "исторические даты", например, ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, когда власти уверяли, что страна "уже в ЕС". "Мы должны честно сказать людям, что вступление в ЕС - это мегадолгий процесс. Молдавия — это самая бедная страна Европы. Мы никуда не идем, а молдаване пусть оценят сквозь призму своих карманов насколько по-европейски они стали жить", - добавил политик. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну

Молдавский оппозиционер Лунгу: Кишинев не должен отдавать Брюсселю суверенитет

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия должна следовать своим путем развития, а не отдавать собственный суверенитет Брюсселю в обмен на призрачное обещание стать частью Евросоюза, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
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Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
"Молдавия не должна стать очередной страной, которую поглотит, разжует и выплюнет Евросоюз. Мы не отдадим свой суверенитет — ни в обмен на стеклянные бусины членства в ЕС, ни на что-либо другое. У нас свой путь, который не предполагает отказ от собственных ценностей и традиций", - заявил Лунгу в эфире телеканала Canal 5.
Он отметил, что у Молдавии уже были "исторические даты", например, ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, когда власти уверяли, что страна "уже в ЕС".
"Мы должны честно сказать людям, что вступление в ЕС - это мегадолгий процесс. Молдавия — это самая бедная страна Европы. Мы никуда не идем, а молдаване пусть оценят сквозь призму своих карманов насколько по-европейски они стали жить", - добавил политик.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг
25 июня, 08:00
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 17:24
 
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