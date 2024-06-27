https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955874571.html

В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну

В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну - РИА Новости, 27.06.2024

В Молдавии призвали не допустить, чтобы ЕС "разжевал и выплюнул" страну

Молдавия должна следовать своим путем развития, а не отдавать собственный суверенитет Брюсселю в обмен на призрачное обещание стать частью Евросоюза, считает... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:16

2024-06-27T15:16

2024-06-27T15:16

в мире

молдавия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Молдавия должна следовать своим путем развития, а не отдавать собственный суверенитет Брюсселю в обмен на призрачное обещание стать частью Евросоюза, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. "Молдавия не должна стать очередной страной, которую поглотит, разжует и выплюнет Евросоюз. Мы не отдадим свой суверенитет — ни в обмен на стеклянные бусины членства в ЕС, ни на что-либо другое. У нас свой путь, который не предполагает отказ от собственных ценностей и традиций", - заявил Лунгу в эфире телеканала Canal 5. Он отметил, что у Молдавии уже были "исторические даты", например, ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, когда власти уверяли, что страна "уже в ЕС". "Мы должны честно сказать людям, что вступление в ЕС - это мегадолгий процесс. Молдавия — это самая бедная страна Европы. Мы никуда не идем, а молдаване пусть оценят сквозь призму своих карманов насколько по-европейски они стали жить", - добавил политик. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз