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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона - РИА Новости, 27.06.2024
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14:02 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955850558.html
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона - РИА Новости, 27.06.2024
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона
Президент Молдавии Майя Санду нарушает закон, отказываясь подписать указ о признании главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, считает... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:02
2024-06-27T14:02
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
ион кику
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает закон, отказываясь подписать указ о признании главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, считает экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику в эфире телеканала TVC 21. "То, что госпожа Санду не подписывает указ, объясняя, что в будущем у башкана (главы Гагаузии - ред.) будут проблемы с законом - это нонсенс. Пока у нее нет вердикта суда, Санду нарушает закон, не подписывая указ", - заявил Кику.. Он уверен, что это не первый раз, когда Санду, как руководитель государства, отказывается признавать законно избранных политических деятелей, руководствуясь своими личными симпатиями. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, ион кику
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Ион Кику
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона

Кику: Санду нарушает закон, отказываясь признать Гуцул членом правительства

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает закон, отказываясь подписать указ о признании главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, считает экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику в эфире телеканала TVC 21.
"То, что госпожа Санду не подписывает указ, объясняя, что в будущем у башкана (главы Гагаузии - ред.) будут проблемы с законом - это нонсенс. Пока у нее нет вердикта суда, Санду нарушает закон, не подписывая указ", - заявил Кику..
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Он уверен, что это не первый раз, когда Санду, как руководитель государства, отказывается признавать законно избранных политических деятелей, руководствуясь своими личными симпатиями.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулИон Кику
 
 
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