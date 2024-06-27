https://ria.ru/20240627/moldavia-1955920907.html
В Молдавии заявили, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами
В Молдавии заявили, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами - РИА Новости, 27.06.2024
В Молдавии заявили, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами
Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз - это исключительно политическая акция, переговоры могут длиться годами, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:00
2024-06-27T18:00
2024-06-27T18:00
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молдавия
люксембург (округ)
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майя санду
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз - это исключительно политическая акция, переговоры могут длиться годами, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного политблока "Победа" Денис Уланов. Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в объединение. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. "Это исключительно политическая акция, которая производится молдавскими властями. Как известно, вся эта процедура — всего лишь формальности. Многие страны являются кандидатами на членство в Европейском союзе, это длится десятилетиями. Уже четверть века… Сам факт начала переговоров не означает ничего", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что задача молдавских властей заключается в работе на публику, показать "результаты" избирателям, до членства Молдавии в ЕС далеко. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955874571.html
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в мире, молдавия, люксембург (округ), украина, майя санду, евросоюз, петербургский международный юридический форум
В мире, Молдавия, Люксембург (округ), Украина, Майя Санду, Евросоюз, Петербургский международный юридический форум
В Молдавии заявили, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами
Оппозиция Молдавии сочла начало переговоров о членстве в ЕС политической акцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз - это исключительно политическая акция, переговоры могут длиться годами, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного политблока "Победа" Денис Уланов.
Во вторник в Люксембурге
прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной
, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в объединение. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду
подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
"Это исключительно политическая акция, которая производится молдавскими властями. Как известно, вся эта процедура — всего лишь формальности. Многие страны являются кандидатами на членство в Европейском союзе, это длится десятилетиями. Уже четверть века… Сам факт начала переговоров не означает ничего", - сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024.
Он добавил, что задача молдавских властей заключается в работе на публику, показать "результаты" избирателям, до членства Молдавии в ЕС далеко.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.