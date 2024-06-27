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"Самое древнее". Ученые рассказали о невероятном открытии в римской могиле
"Самое древнее". Ученые рассказали о невероятном открытии в римской могиле - РИА Новости, 27.06.2024
"Самое древнее". Ученые рассказали о невероятном открытии в римской могиле
Красноватая жидкость из древнеримской гробницы в испанской Кармоне оказалась самым древним в мире вином, сохранившимся в жидком виде, пишут испанские ученые в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:17
2024-06-27T07:17
2024-06-27T13:36
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Красноватая жидкость из древнеримской гробницы в испанской Кармоне оказалась самым древним в мире вином, сохранившимся в жидком виде, пишут испанские ученые в статье для научного журнала Journal of Archaeological Science: Reports."Находка урны с прахом возрастом около двух тысяч лет с красноватой жидкостью была весьма необычной и неожиданной. Археохимическое исследование позволяет считать ее самым древним вином, которое сохранилось в жидком виде", — говорится в работе.Сосуд обнаружили в 2019 году в римской гробнице для двух человек. Археологи предположили, что жидкость могла быть вином, так как этот напиток играл огромную роль в религиозной и погребальной культуре древних римлян. Для однозначного опознания жидкости потребовался химический анализ.При этом ученым удалось определить изначальный цвет вина — оно оказалось белым. Красноватый оттенок связали с длительным разложением напитка в гробнице.Один из авторов исследования Руиз Арребола предположил в интервью Guardian, что вино даже можно будет пить."Оно совершенно не токсичное — мы провели биохимический анализ. <...> Жидкость немного сомнительная из-за костных останков. Но я думаю, что ее можно отфильтровать и попробовать. Но пусть это лучше сделает кто-то другой", — сказал он.До сих пор самым древним вином, сохранившимся в жидком виде, традиционно считалась бутылка, обнаруженная в районе немецкого города Шпайер в 1867 году. Она датируется 325 годом нашей эры. Однако, как подчеркнули испанские ученые, что жидкость из немецкой бутылки так и не прошла химический анализ.
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
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испания, вино, археология, химия, рим
Наука, Испания, Вино, Археология, Химия, Рим
"Самое древнее". Ученые рассказали о невероятном открытии в римской могиле
Ученые обнаружили самое древнее вино в мире
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Красноватая жидкость из древнеримской гробницы в испанской Кармоне оказалась самым древним в мире вином, сохранившимся в жидком виде, пишут испанские ученые в статье для научного журнала Journal of Archaeological Science: Reports
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"Находка урны с прахом возрастом около двух тысяч лет с красноватой жидкостью была весьма необычной и неожиданной. Археохимическое исследование позволяет считать ее самым древним вином, которое сохранилось в жидком виде", — говорится в работе.
Сосуд обнаружили в 2019 году в римской гробнице для двух человек. Археологи предположили, что жидкость могла быть вином, так как этот напиток играл огромную роль в религиозной и погребальной культуре древних римлян. Для однозначного опознания жидкости потребовался химический анализ.
При этом ученым удалось определить изначальный цвет вина — оно оказалось белым. Красноватый оттенок связали с длительным разложением напитка в гробнице.
Один из авторов исследования Руиз Арребола предположил в интервью
Guardian, что вино даже можно будет пить.
"Оно совершенно не токсичное — мы провели биохимический анализ. <...> Жидкость немного сомнительная из-за костных останков. Но я думаю, что ее можно отфильтровать и попробовать. Но пусть это лучше сделает кто-то другой", — сказал он.
До сих пор самым древним вином, сохранившимся в жидком виде, традиционно считалась бутылка, обнаруженная в районе немецкого города Шпайер в 1867 году. Она датируется 325 годом нашей эры. Однако, как подчеркнули испанские ученые, что жидкость из немецкой бутылки так и не прошла химический анализ.