https://ria.ru/20240627/mo-1955834297.html

ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты

ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты - РИА Новости, 27.06.2024

ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты

Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:12

2024-06-27T13:12

2024-06-27T13:45

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

миг-29

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778984813_0:0:5206:2928_1920x0_80_0_0_5733e329e2419a4bcc819bfd231e586a.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.За минувшие сутки российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.Ситуация в зоне СВОПо данным Минобороны, за прошедший день более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск "Запад" и "Восток". Также улучшили тактическое положение бойцы группировок "Юг" и "Центр".Всего Киев потерял на всех направлениях почти две тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, миг-29, киев