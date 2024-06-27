ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты
МО: ВС РФ ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.
Ситуация в зоне СВО
По данным Минобороны, за прошедший день более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск "Запад" и "Восток". Также улучшили тактическое положение бойцы группировок "Юг" и "Центр".
Всего Киев потерял на всех направлениях почти две тысячи военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18