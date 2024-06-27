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ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 27.06.2024 (обновлено: 13:45 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/mo-1955834297.html
ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты
ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты - РИА Новости, 27.06.2024
ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты
Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:12
2024-06-27T13:45
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
миг-29
киев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.За минувшие сутки российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.Ситуация в зоне СВОПо данным Минобороны, за прошедший день более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск "Запад" и "Восток". Также улучшили тактическое положение бойцы группировок "Юг" и "Центр".Всего Киев потерял на всех направлениях почти две тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240624/spetsoperatsiya-1955045045.html
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, миг-29, киев
Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Киев
ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты

МО: ВС РФ ударили по аэродромам, где ВСУ хотят разместить западные самолеты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планировали разместить западные самолеты, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
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Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
За минувшие сутки российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.
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Вчера, 08:00

Ситуация в зоне СВО

По данным Минобороны, за прошедший день более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск "Запад" и "Восток". Также улучшили тактическое положение бойцы группировок "Юг" и "Центр".
Всего Киев потерял на всех направлениях почти две тысячи военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМиГ-29Киев
 
 
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