https://ria.ru/20240627/mir-1955902731.html

Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, заявил Медведев

Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, заявил Медведев

Мирная инициатива Москвы по Украине носит срочный характер, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:59

2024-06-27T16:59

2024-06-27T17:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

дмитрий медведев

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нато

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Мирная инициатива Москвы по Украине носит срочный характер, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ)."Это предложение (мирная инициатива России по Украине. — Прим. Ред.) естественно носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых на признании факта изменения положения дел", — сказал он на пленарном заседании ПМЮФ.Кроме того, напомнил он, Россия настаивает на нейтралитете Украины и невступлении страны в недружественный по отношению к Москве военный блок."При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции", — добавил Медведев.Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.Мирные предложения Владимира ПутинаГлава государства в середине июня выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие.Также, по его словам, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В офисе Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

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https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

россия

украина

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россия, украина, в мире, дмитрий медведев, москва, нато, петербургский международный юридический форум