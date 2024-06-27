Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, заявил Медведев
Медведев: мирная инициатива РФ основана на провозглашении нейтралитета Украины
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Мирная инициатива Москвы по Украине носит срочный характер, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Это предложение (мирная инициатива России по Украине. — Прим. Ред.) естественно носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых на признании факта изменения положения дел", — сказал он на пленарном заседании ПМЮФ.
Кроме того, напомнил он, Россия настаивает на нейтралитете Украины и невступлении страны в недружественный по отношению к Москве военный блок.
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"При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции", — добавил Медведев.
Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Мирные предложения Владимира Путина
Глава государства в середине июня выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие.
Также, по его словам, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
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