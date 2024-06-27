Рейтинг@Mail.ru
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/mir-1955897476.html
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:38
2024-06-27T16:38
россия
дмитрий медведев
безопасность
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума в четверг. Наиболее прочной основой для этого он назвал "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". "Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо", - подчеркнул зампред Совбеза. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Петербургский международный юридический форум
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев

Медведев: мир не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума в четверг.
Наиболее прочной основой для этого он назвал "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". "Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо", - подчеркнул зампред Совбеза.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине
14 июня, 15:28
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала