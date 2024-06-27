https://ria.ru/20240627/mir-1955897476.html
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:38
2024-06-27T16:38
2024-06-27T16:38
россия
дмитрий медведев
безопасность
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума в четверг. Наиболее прочной основой для этого он назвал "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". "Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо", - подчеркнул зампред Совбеза. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Петербургский международный юридический форум
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
Медведев: мир не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Мир сегодня не просто радикально изменился, а подошел к точке невозврата, необходимо найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошел к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель - сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума в четверг.
Наиболее прочной основой для этого он назвал "осознание и утверждение ценности международного права, которую мы обязаны сохранить в глобальном масштабе". "Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо", - подчеркнул зампред Совбеза.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.