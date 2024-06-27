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В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 27.06.2024
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15:41 27.06.2024 (обновлено: 15:55 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/minzdrav-1955881788.html
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 27.06.2024
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте
В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:41
2024-06-27T15:55
здоровье - общество
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
алексей кузнецов
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что шесть человек выписаны из больниц.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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здоровье - общество, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, алексей кузнецов, россия
Здоровье - Общество, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Алексей Кузнецов, Россия
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте

Власти: 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что шесть человек выписаны из больниц.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 08:00
 
Здоровье - ОбществоМахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияАлексей КузнецовРоссия
 
 
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