https://ria.ru/20240627/minzdrav-1955881788.html
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 27.06.2024
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте
В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:41
2024-06-27T15:41
2024-06-27T15:55
здоровье - общество
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
алексей кузнецов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что шесть человек выписаны из больниц.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
махачкала
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, алексей кузнецов, россия
Здоровье - Общество, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Алексей Кузнецов, Россия
В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте
Власти: 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах