https://ria.ru/20240627/minzdrav-1955881788.html

В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте

В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 27.06.2024

В Минздраве оценили состояние 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте

В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:41

2024-06-27T15:41

2024-06-27T15:55

здоровье - общество

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

алексей кузнецов

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте, шесть пациентов в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что шесть человек выписаны из больниц.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

махачкала

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здоровье - общество, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, алексей кузнецов, россия