https://ria.ru/20240627/minoborony-1955967512.html

Минобороны Боливии заявило, что Сунига хотел стать незаконным президентом

Минобороны Боливии заявило, что Сунига хотел стать незаконным президентом - РИА Новости, 27.06.2024

Минобороны Боливии заявило, что Сунига хотел стать незаконным президентом

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота, хотел стать незаконным президентом Боливии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:14

2024-06-27T23:14

2024-06-27T23:14

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955781261_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fb96a42127e1f25b5b880c1d056a7930.jpg

ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота, хотел стать незаконным президентом Боливии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо. "Интерес генерала Хуана Хосе Суниги (был) в том, чтобы взять правительство силой, это действие, которое демонстрирует, что он хотел стать незаконным президентом. К сожалению, его поддержали (некоторые) военачальники", - сказал министр. "Он окружил площадь Мурильо военной техникой, военной полицией, и эти действия говорят о том, что он хотел быть президентом", - добавил Новильо. Министр обороны назвал решение Суниги "абсурдным и глупым". Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955805016.html

боливия

ла-пас (департамент)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии