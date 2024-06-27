Минобороны Боливии заявило, что Сунига хотел стать незаконным президентом

ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота, хотел стать незаконным президентом Боливии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо. "Интерес генерала Хуана Хосе Суниги (был) в том, чтобы взять правительство силой, это действие, которое демонстрирует, что он хотел стать незаконным президентом. К сожалению, его поддержали (некоторые) военачальники", - сказал министр. "Он окружил площадь Мурильо военной техникой, военной полицией, и эти действия говорят о том, что он хотел быть президентом", - добавил Новильо. Министр обороны назвал решение Суниги "абсурдным и глупым". Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
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ЛА-ПАС, 27 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота, хотел стать незаконным президентом Боливии, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.
"Интерес генерала Хуана Хосе Суниги (был) в том, чтобы взять правительство силой, это действие, которое демонстрирует, что он хотел стать незаконным президентом. К сожалению, его поддержали (некоторые) военачальники", - сказал министр.
"Он окружил площадь Мурильо военной техникой, военной полицией, и эти действия говорят о том, что он хотел быть президентом", - добавил Новильо.
Министр обороны назвал решение Суниги "абсурдным и глупым".
Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
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