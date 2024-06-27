https://ria.ru/20240627/migranty-1955937426.html
В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов
В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что внес поправку ко второму чтению законопроекта о введении... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:00
2024-06-27T19:00
2024-06-27T19:02
общество
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что внес поправку ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки, согласно которой мигранты будут обязаны поддерживать специальные военные операции, проводимые РФ, для сохранения права на пребывание в России. "Внес поправки к законопроекту, который предусматривает режим высылки мигрантов, в том числе за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. Предложил включить обязанность поддерживать специальные военные операции", - сказал Журавлев По его словам, нужно предусмотреть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться при миграционном потоке. "Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать - не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего", - подчеркнул парламентарий. Журавлев отметил, что участились случаи, когда мигранты сознательно нападают на участников специальной военной операции. "Дополнить пункт 5 части 2 статьи 4 законопроекта текстом следующего содержания: "поддерживать специальные военные операции, проводимые Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Российской Федерации", - сказано в тексте поправки, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html
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общество, алексей журавлев , госдума рф
Общество, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов
Журавлев предложил обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что внес поправку ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки, согласно которой мигранты будут обязаны поддерживать специальные военные операции, проводимые РФ, для сохранения права на пребывание в России.
"Внес поправки к законопроекту, который предусматривает режим высылки мигрантов, в том числе за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. Предложил включить обязанность поддерживать специальные военные операции", - сказал Журавлев
По его словам, нужно предусмотреть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться при миграционном потоке.
"Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать - не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего", - подчеркнул парламентарий.
Журавлев отметил, что участились случаи, когда мигранты сознательно нападают на участников специальной военной операции.
"Дополнить пункт 5 части 2 статьи 4 законопроекта текстом следующего содержания: "поддерживать специальные военные операции, проводимые Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Российской Федерации", - сказано в тексте поправки, которая имеется в распоряжении РИА Новости.