https://ria.ru/20240627/migranty-1955810544.html
Москалькова рассказала, сколько мигрантов въехало в Россию в 2023 году
Москалькова рассказала, сколько мигрантов въехало в Россию в 2023 году - РИА Новости, 27.06.2024
Москалькова рассказала, сколько мигрантов въехало в Россию в 2023 году
Более 9 миллионов трудовых мигрантов из стран-участниц СНГ въехали на территорию России в 2023 году, из них более 8 миллионов поставлены на миграционный учет,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:53
2024-06-27T11:53
2024-06-27T12:19
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татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 9 миллионов трудовых мигрантов из стран-участниц СНГ въехали на территорию России в 2023 году, из них более 8 миллионов поставлены на миграционный учет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Больше всего, конечно, граждан государств-участников СНГ трудятся на территории России. Въехало в 2023 году на нашу территорию 9 973 338 человек. Из них поставлено на миграционный учет 8 507 906 человек", - сказала Москалькова в ходе заседания Комиссии по правам человека СНГ на ПМЮФ. Она также отметила, что российские граждане работают на территории всех государств-членов Комиссии по правам человека СНГ. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы социальные гарантии российских граждан так же соблюдались, как и соблюдаются социальная гарантии граждан, членов государств СНГ, входящих в состав Комиссии. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна москалькова, снг, общество, петербургский международный юридический форум
Россия, Татьяна Москалькова, СНГ, Общество, Петербургский международный юридический форум
Москалькова рассказала, сколько мигрантов въехало в Россию в 2023 году
Москалькова: более 9 миллионов трудовых мигрантов въехали в Россию в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Более 9 миллионов трудовых мигрантов из стран-участниц СНГ въехали на территорию России в 2023 году, из них более 8 миллионов поставлены на миграционный учет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Больше всего, конечно, граждан государств-участников СНГ трудятся на территории России. Въехало в 2023 году на нашу территорию 9 973 338 человек. Из них поставлено на миграционный учет 8 507 906 человек", - сказала Москалькова в ходе заседания Комиссии по правам человека СНГ на ПМЮФ.
Она также отметила, что российские граждане работают на территории всех государств-членов Комиссии по правам человека СНГ. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы социальные гарантии российских граждан так же соблюдались, как и соблюдаются социальная гарантии граждан, членов государств СНГ, входящих в состав Комиссии.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.