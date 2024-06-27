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Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России - РИА Новости, 27.06.2024
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11:47 27.06.2024 (обновлено: 11:52 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/migranty-1955808637.html
Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России
Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России - РИА Новости, 27.06.2024
Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России
Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:47
2024-06-27T11:52
происшествия
россия
электроугли
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Ногинское" в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в городе Электроугли проверили швейный цех... В отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы... На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что пять мигрантов помещены в специализированное учреждение до исполнения решения суда. В ведомстве добавили, что установлен организатор незаконной миграции, который получил подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html
россия
электроугли
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, электроугли, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Электроугли, Московская область (Подмосковье)
Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России

Из РФ выдворят 36 мигрантов, нелегально работавших в швейном цеху в Электроуглях

© ГУ МВД России по Московской областиШвейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
Швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
© ГУ МВД России по Московской области
Швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
"Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Ногинское" в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в городе Электроугли проверили швейный цех... В отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы... На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пять мигрантов помещены в специализированное учреждение до исполнения решения суда.
В ведомстве добавили, что установлен организатор незаконной миграции, который получил подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияРоссияЭлектроуглиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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