Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России
Из РФ выдворят 36 мигрантов, нелегально работавших в швейном цеху в Электроуглях
© ГУ МВД России по Московской областиШвейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
© ГУ МВД России по Московской области
Швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
"Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Ногинское" в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в городе Электроугли проверили швейный цех... В отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы... На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пять мигрантов помещены в специализированное учреждение до исполнения решения суда.
В ведомстве добавили, что установлен организатор незаконной миграции, который получил подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.