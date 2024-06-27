https://ria.ru/20240627/migranty-1955808637.html

Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России

Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России - РИА Новости, 27.06.2024

Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России

Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:47

2024-06-27T11:47

2024-06-27T11:52

происшествия

россия

электроугли

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 35 мигрантов будут выдворены за пределы России за незаконную трудовую деятельность в подмосковном швейном цеху, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Ногинское" в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в городе Электроугли проверили швейный цех... В отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы... На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что пять мигрантов помещены в специализированное учреждение до исполнения решения суда. В ведомстве добавили, что установлен организатор незаконной миграции, который получил подписку о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html

россия

электроугли

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, электроугли, московская область (подмосковье)