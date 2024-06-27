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Россия осудила попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
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10:48 27.06.2024 (обновлено: 11:07 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/mid-1955794355.html
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:48
2024-06-27T11:07
россия
попытка госпереворота в боливии
боливия
москва
луис арсе
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе", - добавили там.В МИД добавили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета государства."Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955743973.html
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россия, попытка госпереворота в боливии, боливия, москва, луис арсе, в мире
Россия, Попытка госпереворота в Боливии, Боливия, Москва, Луис Арсе, В мире
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии

МИД: Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, заявили в МИД РФ.
«
"Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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"Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе", - добавили там.
В МИД добавили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета государства.
"Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", - заключили в ведомстве.
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РоссияПопытка госпереворота в БоливииБоливияМоскваЛуис АрсеВ мире
 
 
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