https://ria.ru/20240627/mid-1955794355.html

Россия осудила попытку госпереворота в Боливии

Россия осудила попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024

Россия осудила попытку госпереворота в Боливии

Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:48

2024-06-27T10:48

2024-06-27T11:07

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе", - добавили там.В МИД добавили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета государства."Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955743973.html

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