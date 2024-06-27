https://ria.ru/20240627/mid-1955794355.html
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:48
2024-06-27T10:48
2024-06-27T11:07
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе", - добавили там.В МИД добавили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета государства."Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955743973.html
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россия, попытка госпереворота в боливии, боливия, москва, луис арсе, в мире
Россия, Попытка госпереворота в Боливии, Боливия, Москва, Луис Арсе, В мире
Россия осудила попытку госпереворота в Боливии
МИД: Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, заявили в МИД РФ.
«
"Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе", - добавили там.
В МИД добавили, что Москва призывает все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета государства.
"Мы солидарны с братской Боливией – нашим надежным стратегическим партнером", - заключили в ведомстве.