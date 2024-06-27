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Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:36
2024-06-27T17:36
2024-06-27T17:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Очевидно, что эти государства и США в юридическом смысле являются участниками конфликта, отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность. Ответственность и моральную, но не в меньшей степени и юридическую", - сказал Медведев.
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украина, россия, сша, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Медведев: Запад должен юридически ответить за участие в конфликте на Украине