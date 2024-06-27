Рейтинг@Mail.ru
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 27.06.2024 (обновлено: 17:45 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955913221.html
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:36
2024-06-27T17:45
украина
россия
сша
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Очевидно, что эти государства и США в юридическом смысле являются участниками конфликта, отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность. Ответственность и моральную, но не в меньшей степени и юридическую", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240627/mir-1955902731.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире
Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев

Медведев: Запад должен юридически ответить за участие в конфликте на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ.
"Очевидно, что эти государства и США в юридическом смысле являются участниками конфликта, отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность. Ответственность и моральную, но не в меньшей степени и юридическую", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, заявил Медведев
Вчера, 16:59
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форумВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала