https://ria.ru/20240627/medvedev-1955913221.html

Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев

Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.06.2024

Запад юридически участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев

Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:36

2024-06-27T17:36

2024-06-27T17:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ. "Очевидно, что эти государства и США в юридическом смысле являются участниками конфликта, отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. Безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность. Ответственность и моральную, но не в меньшей степени и юридическую", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240627/mir-1955902731.html

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украина, россия, сша, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире