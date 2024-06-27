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Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России - РИА Новости, 27.06.2024
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04:48 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/mali-1955744386.html
Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России
Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России - РИА Новости, 27.06.2024
Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России
Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:48
2024-06-27T04:48
экономика
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россия
в мире
экспорт
топливо
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БАМАКО, 27 июн - РИА Новости. Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло. "Да, мы ожидаем дальнейшие поставки российского топлива и удобрений в ближайшем будущем. Текущие переговоры предусматривают регулярные поставки в течение следующих нескольких месяцев, хотя точные даты и объемы еще уточняются", - сказал Диалло. Собеседник агентства также отметил, что с российской стороной ведутся конструктивные переговоры на предмет политики ценообразования на российскую продукцию на рынке африканской страны. "Что касается цен, то Москва демонстрирует готовность поддержать нас, предлагая доступные цены на эту продукцию, хотя еще многое предстоит сделать, чтобы сделать их более конкурентоспособными, что крайне важно для нашей экономики", - добавил Диалло. Малийский министр также добавил, что на данный момент годовой товарооборот между Республикой Мали и Россией составляет почти 1,5 миллиарда франков КФА (около, 2,35 миллиона долларов США), в основном состоит из продукции продовольственного сектора, включая пшеницу, удобрений, а также товаров производственного назначения.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
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экономика, мали, россия, в мире, экспорт, топливо, удобрения
Экономика, Мали, Россия, В мире, Экспорт, Топливо, удобрения
Мали ожидает новые поставки топлива и удобрений из России

Мали в ближайшие месяцы ожидает поставки топлива и удобрений из России

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с водорастворимыми и гранулированными удобрениями
Мешки с водорастворимыми и гранулированными удобрениями - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мешки с водорастворимыми и гранулированными удобрениями. Архивное фото
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БАМАКО, 27 июн - РИА Новости. Мали в ближайшие месяцы ожидает новые поставки топлива и удобрений из России, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло.
"Да, мы ожидаем дальнейшие поставки российского топлива и удобрений в ближайшем будущем. Текущие переговоры предусматривают регулярные поставки в течение следующих нескольких месяцев, хотя точные даты и объемы еще уточняются", - сказал Диалло.
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Собеседник агентства также отметил, что с российской стороной ведутся конструктивные переговоры на предмет политики ценообразования на российскую продукцию на рынке африканской страны.
"Что касается цен, то Москва демонстрирует готовность поддержать нас, предлагая доступные цены на эту продукцию, хотя еще многое предстоит сделать, чтобы сделать их более конкурентоспособными, что крайне важно для нашей экономики", - добавил Диалло.
Малийский министр также добавил, что на данный момент годовой товарооборот между Республикой Мали и Россией составляет почти 1,5 миллиарда франков КФА (около, 2,35 миллиона долларов США), в основном состоит из продукции продовольственного сектора, включая пшеницу, удобрений, а также товаров производственного назначения.
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