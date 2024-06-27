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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан - РИА Новости, 27.06.2024
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Туризм
 
12:43 27.06.2024 (обновлено: 12:44 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/livan-1955824325.html
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан - РИА Новости, 27.06.2024
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан
Посольство РФ в Бейруте рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в страну в свете возможной ливано-израильской эскалации, сообщил российский посол в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:43
2024-06-27T12:44
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александр рудаков (посол россии в ливане )
исраэль кац
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бейруте рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в страну в свете возможной ливано-израильской эскалации, сообщил российский посол в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24". "Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по своим небольшим делам, воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится", - сказал он. По его словам, конфликт между Израилем и Ливаном возможен, у дипмиссии РФ есть план действий на случай его расширения на всю территорию Ливана, при этом пока причин для серьезной паники нет - посольство продолжает работать в штатном режиме и принимает необходимые меры безопасности для своих сотрудников, выпускает рекомендации для граждан РФ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240626/livan-1955569931.html
https://ria.ru/20240627/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), исраэль кац, хасан насрулла, хезболла
Туризм, В мире, Ливан, Израиль, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан

Посольство в Бейруте рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Бейрут. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бейруте рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в страну в свете возможной ливано-израильской эскалации, сообщил российский посол в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по своим небольшим делам, воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится", - сказал он.
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По его словам, конфликт между Израилем и Ливаном возможен, у дипмиссии РФ есть план действий на случай его расширения на всю территорию Ливана, при этом пока причин для серьезной паники нет - посольство продолжает работать в штатном режиме и принимает необходимые меры безопасности для своих сотрудников, выпускает рекомендации для граждан РФ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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