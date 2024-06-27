Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ливан
Посольство в Бейруте рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну
Город Бейрут. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Бейруте рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в страну в свете возможной ливано-израильской эскалации, сообщил российский посол в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по своим небольшим делам, воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится", - сказал он.
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По его словам, конфликт между Израилем и Ливаном возможен, у дипмиссии РФ есть план действий на случай его расширения на всю территорию Ливана, при этом пока причин для серьезной паники нет - посольство продолжает работать в штатном режиме и принимает необходимые меры безопасности для своих сотрудников, выпускает рекомендации для граждан РФ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.