https://ria.ru/20240627/lipetsk-1955828726.html

В Липецке выбрали нового мэра

В Липецке выбрали нового мэра - РИА Новости, 27.06.2024

В Липецке выбрали нового мэра

Исполняющий обязанности мэра Липецка Роман Ченцов единогласно избран мэром города, сообщили в правительстве Липецкой области. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:57

2024-06-27T12:57

2024-06-27T13:45

политика

липецк

липецкая область

евгения уваркина

игорь артамонов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Липецка Роман Ченцов единогласно избран мэром города, сообщили в правительстве Липецкой области."Мэром Липецка стал Роман Ченцов. Горсовет выбрал его единогласно – 34 голоса из 34", - сообщается в Telegram-канале правительства.Ченцов с 20 июня исполнял обязанности главы города Липецка. До этого он был главой Лебедянского района Липецкой области. Его предшественница Евгения Уваркина была мэром Липецка в течение 5 лет. Губернатор Игорь Артамонов в начале июня предложил ей стать его заместителем и курировать проектный офис по нацпроектам. По словам губернатора, главной задачей Уваркиной на новой должности будет привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента.

https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html

липецк

липецкая область

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Ольга Фомченкова

политика, липецк, липецкая область, евгения уваркина, игорь артамонов