https://ria.ru/20240627/lipetsk-1955828726.html
В Липецке выбрали нового мэра
В Липецке выбрали нового мэра - РИА Новости, 27.06.2024
В Липецке выбрали нового мэра
Исполняющий обязанности мэра Липецка Роман Ченцов единогласно избран мэром города, сообщили в правительстве Липецкой области. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:57
2024-06-27T12:57
2024-06-27T13:45
политика
липецк
липецкая область
евгения уваркина
игорь артамонов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Липецка Роман Ченцов единогласно избран мэром города, сообщили в правительстве Липецкой области."Мэром Липецка стал Роман Ченцов. Горсовет выбрал его единогласно – 34 голоса из 34", - сообщается в Telegram-канале правительства.Ченцов с 20 июня исполнял обязанности главы города Липецка. До этого он был главой Лебедянского района Липецкой области. Его предшественница Евгения Уваркина была мэром Липецка в течение 5 лет. Губернатор Игорь Артамонов в начале июня предложил ей стать его заместителем и курировать проектный офис по нацпроектам. По словам губернатора, главной задачей Уваркиной на новой должности будет привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента.
https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, липецк, липецкая область, евгения уваркина, игорь артамонов
Политика, Липецк, Липецкая область, Евгения Уваркина, Игорь Артамонов
В Липецке выбрали нового мэра
Горсовет Липецка единогласно выбрал на должность мэра Романа Ченцова
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Липецка Роман Ченцов единогласно избран мэром города, сообщили в правительстве Липецкой области.
"Мэром Липецка стал Роман Ченцов. Горсовет выбрал его единогласно – 34 голоса из 34", - сообщается в Telegram-канале правительства.
Ченцов с 20 июня исполнял обязанности главы города Липецка. До этого он был главой Лебедянского района Липецкой области. Его предшественница Евгения Уваркина была мэром Липецка в течение 5 лет. Губернатор Игорь Артамонов в начале июня предложил ей стать его заместителем и курировать проектный офис по нацпроектам. По словам губернатора, главной задачей Уваркиной на новой должности будет привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента.