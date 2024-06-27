https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html

Стало известно, когда в Центральной России закончится "скандинавское лето"

Стало известно, когда в Центральной России закончится "скандинавское лето" - РИА Новости, 27.06.2024

Стало известно, когда в Центральной России закончится "скандинавское лето"

Среда в Центральной России станет заключительном днем в периоде умеренного и вполне комфортного "скандинавского" лета, погода возьмет курс на потепление,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:52

2024-06-27T03:52

2024-06-27T03:52

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Среда в Центральной России станет заключительном днем в периоде умеренного и вполне комфортного "скандинавского" лета, погода возьмет курс на потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Среда в Центральной России станет заключительном днем в периоде умеренного и вполне комфортного "скандинавского" лета, наблюдавшегося в течение последних шести суток, когда среднесуточная температура воздуха в Москве немного не дотягивала до положенной в это время года климатической нормы. Вот и сегодня максимальный термометр показал скромные плюс 22,4 градуса. И на этом ставим жирную точку, поскольку впереди нас ждут только жаркие метеоновости", - рассказал Тишковец. По его словам, благодаря юго-восточному крылу скандинавского антициклона столичное небо покидают последние разрозненные кучево-дождевые облака, и погода берет курс на улучшение. "В четверг купол высокого атмосферного давления обеспечит москвичей солнечной и сухой погодой. Ближайшей ночью воздух не остынет ниже плюс 11 - плюс 14, а завтра днем небесная канцелярия подарит нам июльские плюс 24 - плюс 27. И это только пролог к генеральному наступлению "субтропического" тепла, которое жители столицы наблюдали этим летом лишь однажды в начале сезона", - рассказал синоптик. Метеоролог отметил, что в пятницу "скандинавец" усилит свое погожее влияние, а значит, приток лучистой энергии Солнца возрастет. Под утро - плюс 12 - плюс 15, в дневные часы приземный воздух разогреется до плюс 27 - плюс 30.

https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, евгений тишковец