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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 27.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:26 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kurs-1955909709.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 27.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:26
2024-06-27T17:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, евро - на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня с пятницы — 11,47 рубля, доллара — 84,96, евро — 90,98

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, евро - на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубли - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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