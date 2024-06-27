https://ria.ru/20240627/kurs-1955909709.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 27.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:26

2024-06-27T17:26

2024-06-27T17:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, евро - на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)