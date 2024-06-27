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Курс юаня опустился до 11,42 рубля
Курс юаня опустился до 11,42 рубля - РИА Новости, 27.06.2024
Курс юаня опустился до 11,42 рубля
Курс рубля заметно растет против юаня в ожидании пика налогового периода: китайская валюта дешевеет до 11,42 рубля – минимума с 20 июня, следует из данных... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:23
2024-06-27T11:23
2024-06-27T11:24
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Курс рубля заметно растет против юаня в ожидании пика налогового периода: китайская валюта дешевеет до 11,42 рубля – минимума с 20 июня, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.55 мск падает на 29 копеек, до 11,42 рубля. Августовский фьючерс марки Brent дорожает на 0,28%, до 84,71 доллара за баррель. Предстоящей 28 июня пик налоговых выплат оказывает поддержку национальной валюте, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". "Волатильность рубля остается высокой, но появились первые признаки ее снижения. Пока не даем прогнозов по рублю, поскольку неизвестным остается фактор спроса на валюту со стороны импортеров, которые сильно зависят от проведения трансграничных расчетов", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля
Курс юаня опустился до 11,42 рубля
На Московской бирже курс юаня опустился до 11,42 рубля