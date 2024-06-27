https://ria.ru/20240627/kurs-1955804758.html

Курс юаня опустился до 11,42 рубля

Курс юаня опустился до 11,42 рубля - РИА Новости, 27.06.2024

Курс юаня опустился до 11,42 рубля

Курс рубля заметно растет против юаня в ожидании пика налогового периода: китайская валюта дешевеет до 11,42 рубля – минимума с 20 июня, следует из данных... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:23

2024-06-27T11:23

2024-06-27T11:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Курс рубля заметно растет против юаня в ожидании пика налогового периода: китайская валюта дешевеет до 11,42 рубля – минимума с 20 июня, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.55 мск падает на 29 копеек, до 11,42 рубля. Августовский фьючерс марки Brent дорожает на 0,28%, до 84,71 доллара за баррель. Предстоящей 28 июня пик налоговых выплат оказывает поддержку национальной валюте, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". "Волатильность рубля остается высокой, но появились первые признаки ее снижения. Пока не даем прогнозов по рублю, поскольку неизвестным остается фактор спроса на валюту со стороны импортеров, которые сильно зависят от проведения трансграничных расчетов", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

https://ria.ru/20240626/valyuta-1955467004.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля