https://ria.ru/20240627/kot-1955951087.html
После пожара во Фрязино ищут пропавшего кота
После пожара во Фрязино ищут пропавшего кота - РИА Новости, 27.06.2024
После пожара во Фрязино ищут пропавшего кота
Работники сгоревшего во Фрязино здания ищут пропавшего после пожара кота, который жил на первом этаже, сообщил РИА Новости бывший сотрудник здания. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:25
2024-06-27T20:25
2024-06-27T20:25
происшествия
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955139528_0:109:3078:1840_1920x0_80_0_0_76c19581a8f8981ecc7d792786eeb83c.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Работники сгоревшего во Фрязино здания ищут пропавшего после пожара кота, который жил на первом этаже, сообщил РИА Новости бывший сотрудник здания. "Кот жил на первом этаже, стабильно встречал и провожал работяг, и те его каждый день приветствовали. Беспокоит его судьба, и не только меня. После пожара его не видели", - сказал он. По его словам, уже отзывались люди, которые сообщали, что видели похожего кота, но это был не он, поиски продолжаются. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО " Исприн ", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника. ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.
https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html
https://ria.ru/20231004/kot-1900544314.html
фрязино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955139528_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_7edcc6c4a978b0a5f5be5eaaf2027f14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
После пожара во Фрязино ищут пропавшего кота
Работники сгоревшего здания во Фрязино ищут пропавшего после пожара кота
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Работники сгоревшего во Фрязино здания ищут пропавшего после пожара кота, который жил на первом этаже, сообщил РИА Новости бывший сотрудник здания.
"Кот жил на первом этаже, стабильно встречал и провожал работяг, и те его каждый день приветствовали. Беспокоит его судьба, и не только меня. После пожара его не видели", - сказал он.
По его словам, уже отзывались люди, которые сообщали, что видели похожего кота, но это был не он, поиски продолжаются.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.
По данным СК
, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО " Исприн ", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
ООО "Исприн", замгендиректора которой задержали после пожара во Фрязино, зарегистрирована в Чувашии и имеет только два сотрудника, следует из данных "Бир Аналитик". Руководителем с февраля 2024 года значится Светлана Фомина. До этого в разное время с компанией были связаны Юрий и Николай Фомины. При этом всего предприятие официально имеет двоих сотрудников. Компания с уставным капиталом 11 тысяч рублей является действующей, ее основной вид деятельности по ОКВЭД - деятельность в области права.