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Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами - РИА Новости, 27.06.2024
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11:09 27.06.2024 (обновлено: 11:19 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kontserty-1955799796.html
Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами
Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами - РИА Новости, 27.06.2024
Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами
VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:09
2024-06-27T11:19
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма "Основной выпускной" от VK.Съёмочные площадки фильма "Основной выпускной" — школьные спортзалы и актовые залы, главные роли исполнили звёзды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне от школьников. По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.В фильм вошли истории звезд из школьной жизни. Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов."Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня ещё в 2000-х, когда это ещё не стало мейнстримом среди модных блогеров", — поделилась Ольга Бузова.Баста на свой выпускной не попал."У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик", — вдохновил ребят музыкант.Премьера "Основного выпускного" состоится в четверг, 27 июня. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.
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вконтакте, россия, ольга бузова, баста (василий вакуленко), клава кока
ВКонтакте, Россия, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Клава Кока

Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами

© Фото : пресс-служба ВКонтактеНа съемках фильма "Основной выпускной"
На съемках фильма Основной выпускной - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
На съемках фильма "Основной выпускной"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма "Основной выпускной" от VK.
Съёмочные площадки фильма "Основной выпускной" — школьные спортзалы и актовые залы, главные роли исполнили звёзды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне от школьников. По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеНа съемках фильма "Основной выпускной"
На съемках фильма Основной выпускной
На съемках фильма "Основной выпускной"
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 2
© Фото : пресс-служба ВКонтактеНа съемках фильма "Основной выпускной"
На съемках фильма Основной выпускной
На съемках фильма "Основной выпускной"
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 2
На съемках фильма "Основной выпускной"
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 2
На съемках фильма "Основной выпускной"
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 2
В фильм вошли истории звезд из школьной жизни. Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов.
"Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня ещё в 2000-х, когда это ещё не стало мейнстримом среди модных блогеров", — поделилась Ольга Бузова.
Баста на свой выпускной не попал.
"У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик", — вдохновил ребят музыкант.
Премьера "Основного выпускного" состоится в четверг, 27 июня. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.
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ВКонтактеРоссияОльга БузоваБаста (Василий Вакуленко)Клава Кока
 
 
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