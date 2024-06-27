https://ria.ru/20240627/kontserty-1955799796.html

Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами

Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами - РИА Новости, 27.06.2024

Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами

VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:09

2024-06-27T11:09

2024-06-27T11:19

вконтакте

россия

ольга бузова

баста (василий вакуленко)

клава кока

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955795537_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_d710cf898935a4e4bd18d7b754eb8502.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма "Основной выпускной" от VK.Съёмочные площадки фильма "Основной выпускной" — школьные спортзалы и актовые залы, главные роли исполнили звёзды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне от школьников. По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.В фильм вошли истории звезд из школьной жизни. Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов."Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня ещё в 2000-х, когда это ещё не стало мейнстримом среди модных блогеров", — поделилась Ольга Бузова.Баста на свой выпускной не попал."У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик", — вдохновил ребят музыкант.Премьера "Основного выпускного" состоится в четверг, 27 июня. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.

https://ria.ru/20240624/garmoniya-1955123001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, россия, ольга бузова, баста (василий вакуленко), клава кока