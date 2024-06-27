Артисты удивили выпускников концертами-сюрпризами

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма "Основной выпускной" от VK.Съёмочные площадки фильма "Основной выпускной" — школьные спортзалы и актовые залы, главные роли исполнили звёзды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне от школьников. По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.В фильм вошли истории звезд из школьной жизни. Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов."Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня ещё в 2000-х, когда это ещё не стало мейнстримом среди модных блогеров", — поделилась Ольга Бузова.Баста на свой выпускной не попал."У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик", — вдохновил ребят музыкант.Премьера "Основного выпускного" состоится в четверг, 27 июня. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. VK приготовила для выпускников 2024 года музыкальный подарок: 7 артистов посетили 7 школ в разных городах России и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма "Основной выпускной" от VK.
Съёмочные площадки фильма "Основной выпускной" — школьные спортзалы и актовые залы, главные роли исполнили звёзды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне от школьников. По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот — в Санкт-Петербург, Dabro побывали в Казани, Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.
В фильм вошли истории звезд из школьной жизни. Ольга Бузова призналась, что конфликтовала с дирекцией из-за своих ярких образов.
"Met Gala и всевозможные дорожки разных премий просто нервно стоят в сторонке. Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня ещё в 2000-х, когда это ещё не стало мейнстримом среди модных блогеров", — поделилась Ольга Бузова.
Баста на свой выпускной не попал.
"У меня не было выпускного. Поэтому я написал песню про выпускной, который мог бы у меня быть. Я навсегда запомнил: стою я один на причале, и в рассвет уходят эти кораблики со школьниками. Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик", — вдохновил ребят музыкант.
Премьера "Основного выпускного" состоится в четверг, 27 июня. Фильм выйдет эксклюзивно на VK Видео.
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