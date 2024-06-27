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Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго - РИА Новости, 27.06.2024
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21:41 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html
Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго
Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго - РИА Новости, 27.06.2024
Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго
Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:41
2024-06-27T21:41
республика конго
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
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республика конго, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Республика Конго, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго

Глава "Росатома" Лихачев: для Конго оптимален вариант малой плавучей АЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Республика КонгоАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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