https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html

Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго

Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго - РИА Новости, 27.06.2024

Лихачев назвал оптимальный вариант АЭС для Конго

Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:41

2024-06-27T21:41

2024-06-27T21:41

республика конго

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.

https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html

республика конго

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республика конго, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире