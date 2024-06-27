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Путин наградил президента Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
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13:05 27.06.2024 (обновлено: 14:51 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kongo-1955831751.html
Путин наградил президента Конго орденом Почета
Путин наградил президента Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
Путин наградил президента Конго орденом Почета
Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:05
2024-06-27T14:51
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
политика
республика конго
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго". Переговоры лидеров проходят в Кремле. Ранее главы двух государств уже пообщались в узком составе. Далее предстоит беседа в расширенном формате. В этом году РФ и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html
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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика, республика конго
Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Политика, Республика Конго
Путин наградил президента Конго орденом Почета

Путин наградил президента Конго Сассу-Нгессо орденом Почета и вручил ему награду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 27 июня 2024
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета.
Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
Переговоры лидеров проходят в Кремле. Ранее главы двух государств уже пообщались в узком составе. Далее предстоит беседа в расширенном формате.
В этом году РФ и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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