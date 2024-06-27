https://ria.ru/20240627/kongo-1955831751.html
Путин наградил президента Конго орденом Почета
Путин наградил президента Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024
Путин наградил президента Конго орденом Почета
Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:05
2024-06-27T13:05
2024-06-27T14:51
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
политика
республика конго
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго". Переговоры лидеров проходят в Кремле. Ранее главы двух государств уже пообщались в узком составе. Далее предстоит беседа в расширенном формате. В этом году РФ и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика, республика конго
Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Политика, Республика Конго
Путин наградил президента Конго орденом Почета
Путин наградил президента Конго Сассу-Нгессо орденом Почета и вручил ему награду
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета.
Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго".
Переговоры лидеров проходят в Кремле. Ранее главы двух государств уже пообщались в узком составе. Далее предстоит беседа в расширенном формате.
В этом году РФ и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.