https://ria.ru/20240627/kongo-1955831751.html

Путин наградил президента Конго орденом Почета

Путин наградил президента Конго орденом Почета - РИА Новости, 27.06.2024

Путин наградил президента Конго орденом Почета

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:05

2024-06-27T13:05

2024-06-27T14:51

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

политика

республика конго

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вручил ему орден Почета. Указ о присвоении этой награды был опубликован сегодня утром. В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен ордена "за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго". Переговоры лидеров проходят в Кремле. Ранее главы двух государств уже пообщались в узком составе. Далее предстоит беседа в расширенном формате. В этом году РФ и Республика Конго отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html

россия

республика конго

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, политика, республика конго