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Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго - РИА Новости, 27.06.2024
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12:50 27.06.2024 (обновлено: 13:01 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kongo-1955826886.html
Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго
Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго - РИА Новости, 27.06.2024
Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго
Россия и ее народ сегодня ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:50
2024-06-27T13:01
россия
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и ее народ сегодня ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо."Наш визит проходит в сложном международном контексте, в период, когда ваша страна, ваш народ ведут себя храбро и сопротивляются санкциям, незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта, ну и в результате других конфликтов", - сказал Сассу-Нгессо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html
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россия, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин
Россия, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин
Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго

Президент Конго: Россия и ее народ храбро сопротивляются незаконным санкциям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и ее народ сегодня ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Наш визит проходит в сложном международном контексте, в период, когда ваша страна, ваш народ ведут себя храбро и сопротивляются санкциям, незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта, ну и в результате других конфликтов", - сказал Сассу-Нгессо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Вчера, 12:44
 
РоссияРеспублика КонгоДени Сассу-НгессоВладимир Путин
 
 
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