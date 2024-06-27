https://ria.ru/20240627/kongo-1955826886.html

Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго

Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго - РИА Новости, 27.06.2024

Россияне храбро сопротивляются санкциям, считает президент Конго

Россия и ее народ сегодня ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:50

2024-06-27T12:50

2024-06-27T13:01

россия

республика конго

дени сассу-нгессо

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и ее народ сегодня ведут себя храбро, сопротивляются незаконным санкциям, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо."Наш визит проходит в сложном международном контексте, в период, когда ваша страна, ваш народ ведут себя храбро и сопротивляются санкциям, незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта, ну и в результате других конфликтов", - сказал Сассу-Нгессо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240627/putin-1955824646.html

россия

республика конго

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россия, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин