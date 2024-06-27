https://ria.ru/20240627/kongo-1955826389.html
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:48
2024-06-27T12:48
2024-06-27T13:01
россия
в мире
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией."Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", - сказал он в начале переговоров.Президент Республики Конго также заявил о желании провести с российской стороной переговоры по обороне, экономике и другим сферам сотрудничества.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, москва
Россия, В мире, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Москва
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Президент Конго заявил Путину о желании выйти на новый уровень отношений с РФ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией.
"Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", - сказал он в начале переговоров.
Президент Республики Конго также заявил о желании провести с российской стороной переговоры по обороне, экономике и другим сферам сотрудничества.