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Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
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12:48 27.06.2024 (обновлено: 13:01 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kongo-1955826389.html
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией
Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:48
2024-06-27T13:01
россия
в мире
республика конго
дени сассу-нгессо
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией."Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", - сказал он в начале переговоров.Президент Республики Конго также заявил о желании провести с российской стороной переговоры по обороне, экономике и другим сферам сотрудничества.
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
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россия, в мире, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, москва
Россия, В мире, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Москва
Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией

Президент Конго заявил Путину о желании выйти на новый уровень отношений с РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией.
"Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", - сказал он в начале переговоров.
Президент Республики Конго также заявил о желании провести с российской стороной переговоры по обороне, экономике и другим сферам сотрудничества.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
25 июня, 00:11
 
РоссияВ миреРеспублика КонгоДени Сассу-НгессоВладимир ПутинМосква
 
 
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