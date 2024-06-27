https://ria.ru/20240627/kongo-1955826389.html

Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией

Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией

Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:48

2024-06-27T12:48

2024-06-27T13:01

россия

в мире

республика конго

дени сассу-нгессо

владимир путин

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго заявил на встрече с Владимиром Путиным о желании выйти на новый уровень отношений с Россией."Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", - сказал он в начале переговоров.Президент Республики Конго также заявил о желании провести с российской стороной переговоры по обороне, экономике и другим сферам сотрудничества.

https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html

россия

республика конго

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, республика конго, дени сассу-нгессо, владимир путин, москва