Рейтинг@Mail.ru
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны - РИА Новости, 27.06.2024
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:56
2024-06-27T05:56
экономика
москва
дени сассу-нгессо
лукойл
eni
республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/05/1554850560_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_880addb20dc5e9126a777b2d95454d4a.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в нефтяных проектах в Конго в качестве оператора, он видит хорошие перспективы для этого. Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). "Лукойл также хотел бы иметь лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром и есть хорошие перспективы", - сказал конголезский лидер. Он добавил, что рассчитывает, что после переговоров российская компания получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.
https://ria.ru/20240627/kongo-1955742758.html
https://ria.ru/20240625/diplomatiya-1955141068.html
москва
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/05/1554850560_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_096d5dd58ae9f26b11cc405075f3610d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, дени сассу-нгессо, лукойл, eni , республика конго
Экономика, Москва, Дени Сассу-Нгессо, ЛУКОЙЛ, Eni , Республика Конго
Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны

Президент Конго: перспективы для участи "Лукойла" в нефтепроектах страны хорошие

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в нефтяных проектах в Конго в качестве оператора, он видит хорошие перспективы для этого.
Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине
04:14
"Лукойл также хотел бы иметь лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром и есть хорошие перспективы", - сказал конголезский лидер.
Он добавил, что рассчитывает, что после переговоров российская компания получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго.
В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
25 июня, 00:11
 
ЭкономикаМоскваДени Сассу-НгессоЛУКОЙЛEniРеспублика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала