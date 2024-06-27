https://ria.ru/20240627/kongo-1955748511.html

Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны

Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны - РИА Новости, 27.06.2024

Глава Конго обсудил с "Лукойлом" участие компании в нефтепроектах страны

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:56

2024-06-27T05:56

2024-06-27T05:56

экономика

москва

дени сассу-нгессо

лукойл

eni

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в нефтяных проектах в Конго в качестве оператора, он видит хорошие перспективы для этого. Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). "Лукойл также хотел бы иметь лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром и есть хорошие перспективы", - сказал конголезский лидер. Он добавил, что рассчитывает, что после переговоров российская компания получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.

https://ria.ru/20240627/kongo-1955742758.html

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экономика, москва, дени сассу-нгессо, лукойл, eni , республика конго