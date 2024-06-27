https://ria.ru/20240627/komi-1955874778.html
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - РИА Новости, 27.06.2024
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:17
2024-06-27T15:17
2024-06-27T16:48
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Найдено тело третьего погибшего", — сказал собеседник агентства.Позднее в МЧС заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, инта
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Инта
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
В Коми на месте крушения пассажирского поезда нашли тело третьего погибшего