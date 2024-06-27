https://ria.ru/20240627/komi-1955874778.html

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - РИА Новости, 27.06.2024

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:17

2024-06-27T15:17

2024-06-27T16:48

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

воркута

новороссийск

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инта

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Найдено тело третьего погибшего", — сказал собеседник агентства.Позднее в МЧС заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.

https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955740760.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955737647.html

воркута

новороссийск

инта

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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, инта