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Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - РИА Новости, 27.06.2024
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15:17 27.06.2024 (обновлено: 16:48 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/komi-1955874778.html
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - РИА Новости, 27.06.2024
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:17
2024-06-27T16:48
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
новороссийск
владимир уйба
ржд
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Найдено тело третьего погибшего", — сказал собеседник агентства.Позднее в МЧС заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html
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происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, инта
Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Инта
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

В Коми на месте крушения пассажирского поезда нашли тело третьего погибшего

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта Республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта Республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта Республики Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Найдено тело третьего погибшего", — сказал собеседник агентства.
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Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию
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Как уточнили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, речь идет о 16-летней девочке.

Позднее в МЧС заявили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершились.
Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ПроисшествияСход пассажирского поезда с рельс в КомиВоркутаНовороссийскВладимир УйбаРЖДИнта
 
 
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