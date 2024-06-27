https://ria.ru/20240627/kobbs-1955740442.html

Умер американский актер Билл Коббс

Умер американский актер Билл Коббс - РИА Новости, 27.06.2024

Умер американский актер Билл Коббс

Американский актер Билл Коббс, известный своими работами в таких фильмах как "Телохранитель", "Клан Сопрано" и "Ночь в музее: Секрет гробницы", скончался на... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:42

2024-06-27T03:42

2024-06-27T05:24

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский актер Билл Коббс, известный своими работами в таких фильмах как "Телохранитель", "Клан Сопрано" и "Ночь в музее: Секрет гробницы", скончался на 91-м году жизни в Калифорнии, это следует из сообщения его семьи, размещённом в соцсети Facebook*. "С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии. Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей", - говорится в сообщении. Коббс дебютировал в кино в 1974 году в боевике "Захват поезда Пелэм 1-2-3" и снялся в более чем 70 фильмах, в том числе "Их поменяли местами" (1983), "Клуб "Коттон" (1984), "Телохранитель" (1992), "Ночь в музее" (2006) и "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014), а также таких телесериалах как "Клан Сопрано" и "Звёзный путь: Энтерпрайз".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240528/raddi-1949020906.html

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калифорния, сша, в мире