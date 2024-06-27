https://ria.ru/20240627/kndr-1955811153.html

Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс - РИА Новости, 27.06.2024

Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях про отправку инженерных войск в Донецк и Луганск из КНДР. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:56

2024-06-27T11:56

2024-06-27T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях про отправку инженерных войск в Донецк и Луганск из КНДР. "Нет, я не знаю, о чем идет речь", - сказал журналистам Песков, комментируя сообщения о намерении Северной Кореи отправить инженерные бригады в Донецк и Луганск.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий песков, кндр (северная корея)