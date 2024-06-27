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Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/kndr-1955811153.html
Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс
Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс - РИА Новости, 27.06.2024
Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях про отправку инженерных войск в Донецк и Луганск из КНДР. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:56
2024-06-27T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях про отправку инженерных войск в Донецк и Луганск из КНДР. "Нет, я не знаю, о чем идет речь", - сказал журналистам Песков, комментируя сообщения о намерении Северной Кореи отправить инженерные бригады в Донецк и Луганск.
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в мире, россия, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Песков сообщил, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Песков не стал комментировать слухи об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНДР
Военнослужащие КНДР - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях про отправку инженерных войск в Донецк и Луганск из КНДР.
"Нет, я не знаю, о чем идет речь", - сказал журналистам Песков, комментируя сообщения о намерении Северной Кореи отправить инженерные бригады в Донецк и Луганск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)
 
 
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