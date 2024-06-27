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Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 27.06.2024 (обновлено: 13:04 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html
Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье
Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.06.2024
Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье
Два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВС Украины продолжается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:51
2024-06-27T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 27 июн - РИА Новости. Два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВС Украины продолжается, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье."Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии", - сообщил участник херсонского сопротивления.Ранее подпольщики сообщали о начале вспышке заболевания - госпитализировано было более 100 человек, не менее 12 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытались скрывать информацию или выдавали выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html
херсон
херсонская область
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в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье

Подполье: в Херсоне от холеры умерли еще два человека

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 июн - РИА Новости. Два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВС Украины продолжается, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
«
"Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии", - сообщил участник херсонского сопротивления.
Ранее подпольщики сообщали о начале вспышке заболевания - госпитализировано было более 100 человек, не менее 12 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытались скрывать информацию или выдавали выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская область
 
 
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