https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html

Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье

Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.06.2024

Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье

Два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВС Украины продолжается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:51

2024-06-27T12:51

2024-06-27T13:04

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ГЕНИЧЕСК, 27 июн - РИА Новости. Два человека скончались от холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне, госпитализация военнослужащих ВС Украины продолжается, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье."Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии", - сообщил участник херсонского сопротивления.Ранее подпольщики сообщали о начале вспышке заболевания - госпитализировано было более 100 человек, не менее 12 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытались скрывать информацию или выдавали выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область