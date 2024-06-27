https://ria.ru/20240627/kharkov-1955791836.html
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:37
2024-06-27T10:37
2024-06-27T14:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Харькове прогремела новая серия взрывов, вероятно, за пределами областного центра", — отмечает телеканал.О взрывах также сообщалось накануне вечером и в четверг утром.Подробности неизвестны.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более часа.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела новая серия взрывов