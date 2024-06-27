https://ria.ru/20240627/kharkov-1955791836.html

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове

Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:37

2024-06-27T10:37

2024-06-27T14:56

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Еще одна серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Харькове прогремела новая серия взрывов, вероятно, за пределами областного центра", — отмечает телеканал.О взрывах также сообщалось накануне вечером и в четверг утром.Подробности неизвестны.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более часа.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область