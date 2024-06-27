https://ria.ru/20240627/keniya-1955827559.html
Посольство в Кении призвало россиян не ходить в места скопления людей
Посольство в Кении призвало россиян не ходить в места скопления людей - РИА Новости, 27.06.2024
Посольство в Кении призвало россиян не ходить в места скопления людей
Посольство РФ в Кении призвало россиян не посещать места скопления людей в столице страны, Найроби, где 27 июня ожидаются протесты и столкновения, а также в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:52
2024-06-27T12:52
2024-06-27T12:53
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россия
протесты в кении
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Кении призвало россиян не посещать места скопления людей в столице страны, Найроби, где 27 июня ожидаются протесты и столкновения, а также в других городах страны. "Вниманию росграждан, находящихся в Кении. Обращаем внимание, что 27 июня в Найроби и других городах Кении ожидается новая волна демонстраций и столкновений. Не посещайте места скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Также в дипмиссии призвали россиян выполнять требования властей страны и правоохранителей. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Франс Пресс сообщило, что по меньшей мере 13 человек погибли в ходе протестов. Кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере 50 человек пострадали. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, россия, протесты в кении, найроби (город)
В мире, Кения, Россия, Протесты в Кении, Найроби (город)
Посольство в Кении призвало россиян не ходить в места скопления людей
Посольство в Кении предупредило россиян об ожидающихся 27 июня протестах
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Кении призвало россиян не посещать места скопления людей в столице страны, Найроби, где 27 июня ожидаются протесты и столкновения, а также в других городах страны.
"Вниманию росграждан, находящихся в Кении. Обращаем внимание, что 27 июня в Найроби и других городах Кении ожидается новая волна демонстраций и столкновений. Не посещайте места скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Также в дипмиссии призвали россиян выполнять требования властей страны и правоохранителей.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Франс Пресс сообщило, что по меньшей мере 13 человек погибли в ходе протестов. Кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере 50 человек пострадали. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.