https://ria.ru/20240627/kadyrov-1955789564.html

Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск"

Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск" - РИА Новости, 27.06.2024

Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову послать в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:31

2024-06-27T10:31

2024-06-27T13:44

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рамзан кадыров

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову послать в сторону эстонской армии двух раненых бойцов.Так он ответил на заявление представителя Таллина о возможной отправке войск на Украину."Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках", — написал он.По словам Кадырова, никакого оружия солдатам выдавать не нужно, они сами должны добыть трофейное, ведь в "страшной эстонской армии" есть "целая пара резиновых лодок и шесть автоматов".Других бойцов российской армии тревожить по этому поводу не потребуется, заключил глава Чечни.На прошлой неделе посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, но в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, "нет ничего невозможного".Как предупреждал президент России Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

https://ria.ru/20240626/svo-1955568108.html

https://ria.ru/20240515/zakharova-1946116102.html

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украина, таллин, эстония, рамзан кадыров, дмитрий песков, нато