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Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск" - РИА Новости, 27.06.2024
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10:31 27.06.2024 (обновлено: 13:44 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kadyrov-1955789564.html
Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск"
Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск" - РИА Новости, 27.06.2024
Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову послать в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:31
2024-06-27T13:44
украина
таллин
эстония
рамзан кадыров
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову послать в сторону эстонской армии двух раненых бойцов.Так он ответил на заявление представителя Таллина о возможной отправке войск на Украину."Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках", — написал он.По словам Кадырова, никакого оружия солдатам выдавать не нужно, они сами должны добыть трофейное, ведь в "страшной эстонской армии" есть "целая пара резиновых лодок и шесть автоматов".Других бойцов российской армии тревожить по этому поводу не потребуется, заключил глава Чечни.На прошлой неделе посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, но в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, "нет ничего невозможного".Как предупреждал президент России Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html
https://ria.ru/20240626/svo-1955568108.html
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украина, таллин, эстония, рамзан кадыров, дмитрий песков, нато
Украина, Таллин, Эстония, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, НАТО
Кадыров поручил отправить двух раненых солдат "в сторону эстонских войск"

Кадыров в шутку поручил Алаудинову отправить двух бойцов против эстонских войск

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточный пост, в котором поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову послать в сторону эстонской армии двух раненых бойцов.
Так он ответил на заявление представителя Таллина о возможной отправке войск на Украину.
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"Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках", — написал он.
По словам Кадырова, никакого оружия солдатам выдавать не нужно, они сами должны добыть трофейное, ведь в "страшной эстонской армии" есть "целая пара резиновых лодок и шесть автоматов".
Других бойцов российской армии тревожить по этому поводу не потребуется, заключил глава Чечни.
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На прошлой неделе посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, но в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, "нет ничего невозможного".
Как предупреждал президент России Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
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УкраинаТаллинЭстонияРамзан КадыровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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